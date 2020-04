“Influencers”: los profesores

La manera como socializamos, como interactuamos, como trabajamos, como compartimos con los seres más cercanos se ha trastornado. Sufrimos todos; los privilegiados, porque nos encontramos encerrados, teniendo que hacer todo lo anterior de manera virtual y en algunos casos conviviendo con la familia con mucha más intensidad. Y ni se diga de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, que ven amenazada su supervivencia al no poder salir a conseguir el sustento para el diario vivir o no tener en dónde quedarse para resguardarse del virus. Adicionalmente, los servicios sociales prioritarios experimentan su máxima prueba; el obvio, el sector salud, está presionado sin límite en todos los rincones del planeta, evidenciando las diferencias entre los servicios buenos y los precarios. Y el otro, que no se menciona tanto, pero que también está siendo fuertemente retado: el sector educativo.

No sabemos si el mundo va a cambiar después de superar este momento tan bizarro, angustiante y retador. Lo que sí vamos entendiendo es que la vida a la que estábamos acostumbrados tuvo una disrupción inesperada y todos estamos impactados. Sin duda será difícil, pero si hay algo que caracteriza a los seres humanos es su capacidad de resiliencia; como humanidad sobreviviremos, y para lograr sobrellevar la situación cada cual deberá encontrar la mejor forma de no perder la calma y sentir que de alguna manera contribuye.