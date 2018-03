Durante la derrota del West Ham ante el Burnley en la Premier League por tres a cero, cuatro “hinchas” invadieron el campo para protestar por el pobre desempeño de su equipo en la competición. Los dueños de la institución David Sullivan y David Gold tuvieron que ser evacuados del palco de los directivos después de que a Sullivan le impactaran su cabeza con una moneda.

El club, como responsable del espectáculo dentro del estadio ya tiene adelantados los trabajos de identificación de los bandidos para trasladar el resultado a las autoridades con el fin de que emitan una orden de prohibición de entrada a los estadios de Inglaterra de por vida, tanto para los juegos de local como para los de visitante del West Ham.

Como la identificación digital funciona hace rato en ese país, no será difícil ejecutar esta orden.

En Inglaterra los clubes toman parte en el asunto de la seguridad dentro de los estadios. Se hacen responsables de identificar a los vándalos porque saben que su presencia afecta la experiencia dentro del escenario de los buenos hinchas. La gente, al percibir este interés se siente más segura y disfruta de un espectáculo que, más allá de lo deportivo, es todo un día de fiesta que incluye comercio, gastronomía, juegos para los niños y otros detalles que enamoran y fidelizan a la gente, como las populares fotos falsas con los ídolos del club que se pueden tomar en los ingresos a las tribunas. Esto significa además ingresos adicionales para los clubes.

En Inglaterra no sancionan al cemento con cierres de tribunas que no logran nada distinto a afectar las arcas de los clubes y las nobles intenciones de los hinchas buenos que solamente quieren disfrutar del show además de no poder garantizar que los vándalos no puedan volver al estadio incluso en otras localidades.

En Inglaterra tuvieron que esperar a que sucedieran varias tragedias con cientos de muertos incluidos para que Margaret Tatcher, en consecuencia, suspendiera el fútbol a las malas hasta que le mostraran un plan serio de entretenimiento, lo que dio origen a la Premier League.

En Colombia dentro de los estadios se vive relativamente en paz, pero la experiencia de ir a fútbol produce miedo. De cuando en cuando pasan cosas y esas cosas se solucionan con cierres de tribuna. Es decir, no se solucionan.

¿Por qué hay que esperar a que suceda una tragedia para ponernos serios con la experiencia de ir a fútbol en Colombia? Es hora de que los clubes entiendan que los primeros beneficiados serán ellos.