James, lejos de sus pretendientes

Quienes consideran que quizás James no ha sabido adaptarse al entorno, entender el contexto en el que se mueve y tomar las decisiones correctas podrían pensar, tal vez en tono de telenovela, que su caso recuerda el de algunas bellas de antaño, quienes, asediadas por pretendientes numerosos, al final, contra todo pronóstico, se quedaban solteras o si llegaban al matrimonio lo hacían en forma tardía y con alguna de las peores opciones, claro, según los estrechos cánones de entonces. Este desenlace se producía porque, de acuerdo con las normas y costumbres de la época, sus padres, o ellas mismas, evitaban el compromiso, coqueteaban aquí y allá, dilataban las decisiones, siempre a la espera de cada vez mejores propuestas y, de esta forma, hacían que el tiempo pasara hasta cuando su belleza o la paciencia de los mejores pretendientes se extinguía (este era uno de los fundamentos del proverbio que decía que “la suerte de la fea la bonita la desea”). Alguien dirá que esto es lo que explica que Juan Guillermo Cuadrado, un buen futbolista, pero menos estelar, genial y mediático que James, también menos exigente y más conforme, haya tomado sus oportunidades y podido hacer una carrera estable como titular de la Juventus, algo que no ha logrado nuestro héroe de Cúcuta.

James Rodríguez, el niño prodigio del fútbol, la alegría y la esperanza de los colombianos, no pudo aceptar a ninguno de sus pretendientes y, condenado a una fría banca madrileña, verá cómo se le escapan los mejores años de su vida profesional.