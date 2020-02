Javier Cercas y el autoritarismo

Me detengo, dejando a un lado lo literario, para ir a un fragmento del libro que me regresó a Colombia: “En estas circunstancias la II República no podía permitirse el lujo de cometer errores; por lo menos grandes errores… obró con candor, con torpeza, a veces con dogmatismo y casi siempre con más buena voluntad y ambición que prudencia, emprendió las reformas que necesitaba el país de forma simultánea… sin medir con realismo la propia fortaleza de sus oponentes y generando unas expectativas imposibles de satisfacer entre sus partidarios, sobre todo entre… los más menesterosos e izquierdistas… fue un error fatal. Porque, frustrados y exasperados por la lentitud de las reformas y por la intransigencia sin fisuras de la derecha… empezaron a desconfiar de los métodos democráticos de la República e iniciaron un proceso de radicalización que los condujo al enfrentamiento violento y el motín sin esperanza, y que condujo a la Republica a perder a chorros el favor de aquella parte de la clase media que, aunque compartía muchos más intereses reales con los humillados y ofendidos que con la oligarquía y la iglesia católica, compartía (con estos últimos)… su amor supersticioso por el orden y las tradiciones y su miedo cerval a la revolución” (pp. 67 y 68).

No recuerdo cómo ni por qué llegó a mis manos “El impostor”. Desde que inicié la lectura comencé a pensar: “¿Qué tipo de libro es este? ¿Por qué me atrapa? ¿De dónde proviene la manera de contar? Fue así como se convirtió en una especie de obsesión el relato sobre un supuesto héroe de la resistencia española que resultó ser un impostor. Cercas, quien es el propio narrador, indaga, se pregunta y nos pregunta, ¿quién es realmente impostor? Busca mirarse y nos lleva a mirarnos. Introduce la duda a cada momento. Abre las puertas a diversas interpretaciones. Conduce a dejar al descubierto nuestras propias imposturas.