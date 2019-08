Justicia: delitos sexuales, corrupción e inseguridad

none

Algo de determinación no les vendría mal a los más encumbrados operadores judiciales para promover desde adentro una reforma judicial que contribuyera a rescatar su prestigio y, mejor aún, recuperar el rol que cumple a la hora de garantizar la pacífica convivencia en sociedad. Reconocer las dificultades de una justicia emproblemada no es una presión indebida, sino el primer paso para trabajar en su recuperación.

Cada día, con cada escándalo que nos ofende, se expide una nueva norma para conjurar la inseguridad, combatir la corrupción o impedir que los violadores de niños queden libres. Pero poco cambia con reformas legales y políticas públicas si no se actúa también desde la justicia. Sí. Es necesario reformar la justicia que, sin generalizar, está también plagada de casos de corrupción y no es ajena a los vicios de la politiquería y sus peores prácticas. La justicia para el colombiano es contundente y eficaz en los medios de comunicación, pero errática en los despachos, lenta como la tortuga, debilucha con los criminales, oscura en sus procedimientos y confusa para solucionar las controversias de millones de personas.

La inseguridad está en la cima de las preocupaciones ciudadanas y, a pesar de los esfuerzos para combatirla, los alcaldes no dejan de quejarse de la poca colaboración de la justicia para judicializar y condenar a atracadores, extorsionistas, apartamenteros, fleteros y expendedores de droga. Nadie quiere denunciar y la reincidencia es la palabra más usada en el debate.