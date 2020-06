La academia debe poder dar un mejor debate acerca de cómo afrontar el nuevo Coronavirus

Por: Andrés Vecino. Investigador. Departamento de Salud Internacional. Escuela de Salud Pública de la universidad de Johns Hopkins. @andresvecino

Esta columna pretende ser una reflexión desde adentro acerca del rol de la academia en el debate sobre cómo afrontar el nuevo Coronavirus.

En las últimas semanas, los colombianos han sido espectadores de primera fila del debate académico acerca del nuevo coronavirus y han visto las múltiples cifras, gráficas, modelos, conceptos y estimaciones; muchas de ellas confusas y hasta contradictorias. Algunas de ellas soportadas por datos que, por la novedad del virus, son incompletos. Otras veces soportadas más por argumentos de autoridad que por el mérito de los datos que las sustentan. Ha habido acaloradas discusiones acerca de la eficacia de la cuarentena, el uso de máscaras en espacios abiertos, permitir a adultos mayores o niños salir al espacio público, el retorno a los establecimientos educativos, el uso de antimaláricos, la efectividad de una vacuna o de las pruebas masivas o la implementación de pruebas rápidas. Estas discusiones han permeado el debate público en formas parciales y pobremente explicadas. Acá yo describo dos problemas que identifico como miembro de esta comunidad y que creo que empobrecen la forma como debatimos: la endogamia disciplinar y la burbuja de la ciencia.

La endogamia disciplinar:

Los objetivos a largo plazo de todas las disciplinas son los mismos: mejorar la calidad de vida y prolongar nuestra supervivencia, pero las ideas sobre cómo alcanzar dichos objetivos son diferentes, lo cual se evidencia en los famosos “falsos dilemas” que han salido a relucir. Parece más un problema de “medios” que de “fin”. Como los “medios” importan y cada disciplina o subdisciplina tiene medios diferentes, estos debates son inevitables. Cuando uno trabaja en la academia este tipo de controversias son usuales, esperadas e incluso deseables, pues es a través del desacuerdo y la crítica constructiva que se obtienen mejores resultados. Es una forma de construcción colectiva de conocimiento. Pero quizás a quienes trabajamos en la academia a veces se nos olvida que el público merece más que ser espectadores pasivos de discusiones desde los dogmas disciplinares que a muchos preocupan, frustran y decepcionan. Sólo de esa manera el diálogo interdisciplinar desde la academia puede contribuir a enriquecer el debate, no a empobrecerlo.

Y es ahí donde creo yo que no hemos actuado a nuestro máximo potencial. Después del primer mes de pandemia, en vez de ver cooperación interdisciplinar, empezamos a ver en todo el mundo (no sólo en Colombia) una necesidad por “rodear a su propia disciplina”, sin escuchar mucho los argumentos de los otros y sobre todas las cosas, sus cuestionamientos a los supuestos utilizados. A veces pareciendo más una lucha por dominancia disciplinar en la esfera pública que un debate ordenado sobre los argumentos detrás de cada modelo, análisis, dato o concepto. Y no son sólo silos de conocimiento. Hay descalificaciones personales o menciones pasivo-agresivas que revelan posiciones identitarias por las cuales se reafirma a los pares y se descalifica a los otros, sin atención a sus argumentos.

La burbuja de la academia:

Otro problema, a mi parecer, que se ha hecho más evidente es el escaso contacto que tiene la academia con quienes no hacen parte de esta pequeña comunidad. Esa mayoría abrumadora de la población que desde el sector privado, público, no-gubernamental o desde los sectores informales de la economía enfrentan a diario los problemas que nosotros pretendemos solucionar desde la torre de marfil. Clara señal de esto es que muchos piensan que somos individuos despegados de la realidad que “inventan” o “descubren” cosas inútiles. Opinadores en grandes medios de comunicación discuten constantemente la “utilidad” de nuestro trabajo, o en otras palabras el valor agregado de nuestras contribuciones a la sociedad.

La crisis del nuevo Coronavirus ha revelado esa distancia en la forma como las demandas desde la academia son percibidas por el público como irreales, particularmente cuando las discusiones llevan a situaciones donde se promete una solución única y mágica, una “bala de plata”, como si nadie más hubiese tenido esa idea antes. Esos debates son percibidos por muchos como posiciones arrogantes y condescendientes de nosotros. En el caso de esta pandemia, creo que tenemos que empezar por aceptar que nadie tiene respuestas definitivas. Debemos aceptar que no hay un sólo modelo infalible en la predicción del comportamiento de la enfermedad, no hay una opción de política singular para eliminar la enfermedad, no hay tratamiento conocido, no hay un horizonte definido para obtener una vacuna y mucho menos una solución probada para resolver los problemas sociales que la pandemia y las medidas de contención/mitigación/supresión tomadas han exacerbado. El público merece conocer el nivel de incertidumbre alrededor de los problemas que identificamos, cuáles son las estrategias recomendadas basadas en esa incertidumbre y cuáles son las limitaciones, y las consecuencias positivas y negativas, intencionadas y no intencionadas de esas decisiones. Un público que se dirige de forma despectiva hacia la ciencia y la tecnocracia es una señal que debe llamar la atención acerca de cómo la academia y las instituciones técnicas, sean multilaterales o gubernamentales, deben replantear la forma como se relacionan con el público.

En síntesis:

La endogamia disciplinar y la burbuja de la academia no sólo van a obstaculizar la identificación de soluciones a esta pandemia sino que aún peor, progresivamente van a deslegitimar el trabajo de la academia. Y no creo que esta sea una advertencia abstracta. Puedo pensar en al menos ocho presidentes actuales en el hemisferio occidental que fueron democráticamente elegidos sobre una plataforma que entre otras, era abiertamente hostil hacia la ciencia y el uso de datos y la evidencia para gestionar la política pública. Esa es una señal de que algo debemos cambiar.

Pero no creo que toda la carga deba estar en la academia. Parte de la responsabilidad está en el sector público. De forma anecdótica, sé de colegas en países latinoamericanos que se sorprenden cuando las instituciones públicas acuden a ellos para evaluar un programa o dar su concepto técnico sobre algún aspecto. Esto lo hacen usualmente en forma esporádica y cuando estas instituciones reconocen que no tienen ni la capacidad técnica para realizar o el presupuesto para subcontratar dicho trabajo. A medida que las instituciones públicas se han tecnificado, gran parte del trabajo técnico lo han asumido ellas mismas, lo cual es muy positivo. Pero la realidad es que las instituciones públicas nunca tendrán la capacidad de reclutar una masa crítica de personal en temas altamente especializados, como si la tienen las universidades. Cuando estos especialistas son llamados a asesorar, con frecuencia no conocen el contexto público del tema en cuestión, ni las implicaciones públicas de sus recomendaciones. Por eso, es fundamental crear alianzas recíprocas de largo plazo entre gobierno, universidades y centros de investigación que permitan en el largo plazo, tanto la transferencia de tecnología de la academia hacia las entidades de gobierno, como la transferencia de conocimiento de las entidades de gobierno hacia las universidades en términos de contexto, restricciones, limitaciones y aspectos de priorización. Sin esto último, la academia continuará siendo esa élite lejana y cómoda que a ojos del público se dedica a cosas inútiles. El sector privado ha entendido esto muy bien. ¿Por qué el sector público no puede hacerlo también?

Por último, quisiera hacer saber a los lectores que la asociación global más grande de sistemas de salud, a la que pertenezco, hará su congreso en 2022 en Bogotá. Es un reconocimiento a los investigadores y los tomadores de decisiones colombianos y latinoamericanos por décadas de progreso en sistemas de salud. Más información la pueden obtener acá.