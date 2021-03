La buena Buenaventura

Unos medios reportaron 33 combates que ocurrieron en distintos barrios de Buenaventura en enero de 2021. El Gobierno habla cada semana de capturas de bandidos que luego se reproducen como parásitos. Casas de pique, homicidios, desempleo, desplazamiento, pobreza extrema, amenazas. ¿Es esa mala Buenaventura la que define a la ciudad?

En unas coyunturas hay más ruido y luego, como todo en Colombia, se invisibiliza la existencia del puerto y de su gente. Hay publirreportajes como el del diario La República, a propósito de los 26 años que cumplió el año pasado la Sociedad Portuaria de Buenaventura, que afirman que “el terminal marítimo se ha consolidado como un símbolo de desarrollo económico y social para Buenaventura”. Si no es la tragedia la que ronda los titulares, es la expresión exagerada de una realidad que no se ve en sus calles.

En medio de esos extremos informativos está la gente que quiere influir en sus comunas desde la cultura y la educación. Así fue como descubrí a María Isabel Hurtado, directora del club de lectura Mariposas de Amor.

Hice un recorrido de su mano por la comuna 7, donde nació, para repasar la miseria que explica los fenómenos de violencia, y al mismo tiempo vi correr hacia ella a decenas de niños, niñas y madres cabeza de familia que la reconocen como una líder que no los desampara, que los abriga con los libros y que sabe que si los niños no estudian y no logran romper el ciclo de pobreza terminarán en manos de las bandas delincuenciales y muriendo jóvenes.

María Isabel tuvo unos padres que no avanzaron en sus estudios básicos pero la motivaron a estudiar. Supo desde pequeña que quería ayudar a su comunidad y por eso estudió Derecho en Cali. Una enfermedad la devolvió a su tierra y al regresar, hace dos años y medio, creó el club.

“La comunidad se ha vuelto más cercana. Debido a la poca atención del gobierno nacional y local, la gente ya no creía en procesos. Por ejemplo, hay 100 madres víctimas de violencia basada en género que son las veedoras del club, tenemos niños que antes no hablaban y ahora lo hacen, una niña que gracias a nosotros ahora toca el saxofón, niños que han avanzado en el aprendizaje del colegio”, cuenta María Isabel intentando condensar tantos beneficios que le da a su comuna el hecho de congregarse alrededor de los libros.

Citado en el libro Hagamos las paces. Narrar la guerra desde el arte para construir la paz, el periodista Guillermo González Uribe asegura: “Hacer la vista gorda es volverse cómplice de los asesinos”. Tiene razón. Por eso, con Árbol de Libros decidimos llegar hasta Buenaventura con un carro cargado de 400 libros nuevos para apoyar a María Isabel, a sus 300 pequeños, a las 100 mamás y a los 20 papás que creen en el poder transformador de la cultura. Esto también ocurrió gracias al buen corazón de la editorial Urano y de un puñado de amigos y clientes de la librería.

Esa experiencia ratifica la necesidad que tienen los ciudadanos de oír otras narrativas y el deseo de ser visibles desde lo hermoso. Y es que sólo de uno depende si quiere concentrarse en el fango o en las miradas luminosas de quienes añoran el día siguiente para llegar al club de lectura. ¡Cuánto podemos aportar desde nuestras vidas para transformar pequeños universos!

La buena Buenaventura es así. Buena ventura, buena suerte, que es lo que quiere decir su nombre. Buena gente, más de la que unos medios quieren ver y más de la que el Estado protege. Yo me quedo con la buena sin desconocer que la mala Buenaventura perpetuará la desgracia si seguimos volteándole la cara.

