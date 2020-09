La buena historia no cojea

En una nota que parece justificar el derribo de una estatua de Sebastián de Belalcázar, en Popayán, el diario El Tiempo afirma que “la historia cojea, pero llega”. ¿Toda la historia cojea? Por supuesto que no. La mala historia no solo cojea, no camina, pero hay una historia excelente, incluyendo mucha política, escrita por historiadores profesionales y académicos, producto de la consulta de múltiples fuentes y años de estudio, que es muy sólida, aunque eso tampoco quiera decir que sea la Verdad, con mayúscula.

Argumentar, además, que solo ciertos grupos tienen “una honda conexión con sus ancestros” es una afirmación no solo errónea, sino de un paternalismo derogatorio de esos mismos grupos. Todos los seres humanos tenemos una honda conexión con nuestros padres, con nuestros abuelos, con las generaciones que nos precedieron. Precisamente por esa razón, debemos estudiar y conocer la historia, saber de dónde venimos, para que, con base en la deliberación y la crítica de nosotros mismos y la de otros, podamos aprender de los errores y no repetirlos. Esa es la verdadera actitud racional, la que hizo posible el conocimiento objetivo, el conocimiento sin un sujeto conocedor, el que condujo al avance de la ciencia y la tecnología, que ha hecho de la modernidad el período de mayor progreso en la historia de la humanidad.