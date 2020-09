La canción de Avianca

Con el fin de promover el turismo dentro de nuestro país, la otrora llamada aerolínea de los colombianos está divulgando un precioso video que muestra algunos de nuestros íconos turísticos más reconocidos, desde los mares y las montañas hasta las llanuras y los valles.

Se trata de una campaña publicitaria muy bien lograda en la que se entremezclan las imágenes de esa Colombia que tanto queremos como desconocemos, con el objetivo de que antes de pensar en irnos a otras latitudes visitemos nuestras ciudades y los hermosísimos parajes y paisajes de nuestra geografía.

Como es de suponer, hay también imágenes de nuestros... perdón, de los aviones de Avianca decolando, volando o aterrizando, que llevan a concluir a quienes ven el video que lo mejor para visitar nuestro país es hacerlo utilizando esta aerolínea.

Hasta allí todo va bien. Sin embargo, la sonora canción que complementa el video es interpretada por un grupo maravilloso, verdad también, pero que no es colombiano, pues se trata de la agrupación española A Dos Velas, muy conocida en nuestro país, cuyos éxitos —“Con la gente que me gusta”, “A mis amigos”, entre muchos otros— son cantados y recordados con especial afecto.

Escuchando una y otra vez la mencionada tonadilla, se reconoce en las voces de los intérpretes un acento español que nos lleva a pensar por qué no se utilizaron compositores y cantantes colombianos, que los hay y muy buenos a escala internacional. Bien hubiera merecido la pena tenerlos en cuenta.

Por una parte, Avianca es colombiana para pedir un crédito de trescientos y pico de millones de dólares, so pena de que si no se le concede se acaba la empresa y quedan cesantes miles de trabajadores, pero no es colombiana cuando de promover nuestro turismo interno se trata.

Ignoro si para esta campaña medió una convocatoria o licitación en la que participaron nuestras figuras musicales más representativas, pero de todas maneras no tienen presentación esos dos sombreros que, de acuerdo a su conveniencia, se está poniendo esta empresa de manera por demás oportunista.