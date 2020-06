La Casa Blanca de Duque

Duque insiste en participar en la comparsa, mezcla de comedia venezolana y tragedia gringa mal dirigida por Trump quien, dicho sea de paso, no tiene el margen de maniobra ni el ambiente político para armar una distracción internacional del tamaño de una intervención militar. Esta trama no sobrevive si fracasa en su intento de reelección. Ojalá, para que, de una vez por todas, la oposición venezolana ponga por fin los pies sobre su propia tierra.

La ayuda que quieren los venezolanos de Miami y la oposición de Guaidó del hermano mayor, del matón del curso, está muy enredada. No hay duda, sin embargo, de que Trump y sus aliados no dejarán morir el tema, seguirán con su apoyo al “presidente interino”, con el teatro de la soñada intervención. Guaidó incluso anunció, en su cuenta en Twitter, que la DEA está en una operación antinarcóticos, “la más grande en la historia del continente”, como lo afirmó, y “con información que ha suministrado la Asamblea Nacional. Y atento, que viene más”, expresó con el mismo tono de “plan inminente”, de “acción intrépida”, para mantener la expectativa y alargar su liderazgo ya moribundo y sin credibilidad.

Sin embargo, a esa teoría le ha faltado un ingrediente sin el cual la torta no crece: las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, en especial, las características del estado de la Florida. Trump tiene la imperiosa necesidad de ganar ahí para despejar el camino hacia la reelección. Por lo tanto, el objetivo no es Miraflores: son los latinos del sur de la Florida —venezolanos, cubanos, nicaragüenses y colombianos— que podrían mover la balanza y darle la victoria, en el estado del Sol, al actual presidente.

Eso no dejaría de ser una nota a pie de página, un dato frívolo del arribismo (o del complejo) que ahora se anida en la Casa de Nariño, si no fuera porque en el presente todas las alarmas están prendidas por la inminente llegada de asesores militares estadounidenses. La teoría en boga es que estamos ad portas de una acción militar contra el vecino país con el agravante de que el gobierno de Duque y, de paso, las Fuerzas Armadas colombianas se verían involucrados en una posible operación de derrocamiento del cuestionado gobierno del heredero del otro “presidente eterno”, Hugo Chávez.