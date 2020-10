La ciencia de la felicidad

Sobre la cuestión de la felicidad hay muchos falsos expertos, muy malos libros de autoayuda y gran cantidad de mitos; pero dado que es un tema crucial en nuestras vidas, ignorarlo no parece ser sensato. Lo que debemos hacer es prestarle atención a personas que le han dedicado muchos años de juicioso estudio de alto nivel, quienes han hecho serias investigaciones académicas al respecto.

Me refiero en concreto al profesor Tal Ben-Shahar, invitado por Camacol a su reciente asamblea para compartir sus ideas en una conferencia virtual —en la cual participé como entrevistador. Es filósofo y psicólogo egresado de la prestigiosa Universidad de Harvard, de la cual tiene además un doctorado en Comportamiento Organizacional. Ha escrito cuatro libros (mi preferido es Being Happy: You don’t Have to Be Perfect to Lead a Richer, Happier Life), y dos publicaciones cuyo objetivo es enseñar a niños sobre la felicidad.