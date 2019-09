La cita con el planeta y por el clima es el 20 de septiembre

none

El otro avance es la convergencia de los movimientos ambiental y de derechos humanos, que han tendido a trabajar por separado. Muchas organizaciones de derechos humanos siguen tratando la crisis climática como un tema entre otros y no como lo que es: el principal riesgo para toda la gama de derechos, no solo de las generaciones actuales, sino de las futuras. Como lo dijo hace poco un informe del eelator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, el calentamiento global está creando un “apartheid climático”, en la medida en que las poblaciones más pobres, que son las que menos han contribuido a la crisis, están sufriendo las peores consecuencias y son las que tienen menos medios para escapar a ellas.

Además de la movilización de los jóvenes, la próxima semana trae dos novedades que van a ser fundamentales. La primera es que la ola global de protestas es convocada por grupos muy diversos que no siempre estaban de acuerdo en este asunto, desde sindicatos e iglesias hasta asociaciones científicas y pueblos indígenas. Así se da un paso que hacía falta: dejar de hablar del cambio climático como un asunto solo ambiental, y pasar a entenderlo y contrarrestarlo como una amenaza y un reto para toda la humanidad.

La movilización es un viernes porque ese es el día de la semana cuando los jóvenes, inspirados por la activista sueca Greta Thunberg, han detenido sus tareas a lo largo del año, para exigir de las generaciones adultas las acciones que, según los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, son indispensables para evitar un planeta inhabitable. Acciones decididas que no aún no toman los gobiernos, las compañías y la sociedad civil para reducir a la mitad las emisiones de carbono de aquí a 2030, a pesar de que la serie de inundaciones, incendios, huracanes, olas de calor y otros eventos extremos que muestran que la crisis climática ya llegó.