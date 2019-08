La competitividad se construye en conjunto

none

Por ejemplo, las cifras muestran que en importantes frentes como impuestos, calidad y comercio exterior hemos logrado 95, 57 y 32 modificaciones respectivamente. En total, desde que comenzó la administración del presidente de la República, Iván Duque, el Gobierno ha dejado en firme 1.111 intervenciones. Está claro, como lo he repetido en varios escenarios, que los empresarios deben estar haciendo negocios, no en largas filas en entidades locales y del Gobierno.

Y justamente el trabajo conjunto de estos actores ya ha mostrado que Colombia está escalando en importantes rankings internacionales de competitividad como el del prestigioso International Institute for Management Development (IMD) el cual este año reveló que entre 2018 y 2019 Colombia subió seis casillas (del puesto 58 al 52). Uno de los factores que condujo al país a este resultado fue una mayor eficiencia empresarial lo cual, de paso, implicó lograr productividad real agregada. También, la Nación mejoró por cuenta un desempeño económico superior.