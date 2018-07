La consulta y las dietas

No hay nada más acorde con el régimen democrático que la remuneración de los miembros del Congreso, a pesar de su desprestigio. Por eso no tiene sentido combatir la corrupción reduciendo sus sueldos. Una disposición en ese sentido los vuelve tentados a volverse corruptos porque al ganar menos son propensos a las mordidas.

El debate sobre el particular es antiguo. Antes, en nuestro país, la remuneración era por sesiones y los congresistas “coqueteaban a la prórroga”. Se acudía a la maliciosa demora de los proyectos en que tenía interés el gobierno, forzando a la convocatoria a extras. El sueldo permanente acabó con esa costumbre, pero los congresistas, al despachar rápido el trámite de iniciativas, regresaban a sus provincias. Entonces se les criticaba el “ocio remunerado”. Hasta la Constitución de 1991 funcionó así, pero cada cuatro años se tramitaba un proyecto de ley de “reajuste de las dietas”, que daba lugar a un debate nacional sobre el monto de las mismas. Para evitar esa controversia Álvaro Gómez propuso la norma que hoy existe en el artículo 187 de la Constitución, en donde el reajuste de cada año se hace con el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración pública.

Ahora la consulta “anticorrupción” propone reducirles los sueldos. Si se aprueba —lo cual dudo, porque se necesita que participen 12 millones de ciudadanos—, el Congreso tendrá que tramitar el correspondiente Acto Legislativo. Se necesita ser muy optimista para ilusionarse con que eso ocurra, lo cual, paradójicamente, conduce no a la anticorrupción, sino a la corrupción.

Esa es la norma más importante de las que se someterán a la consulta. Las otras sobran porque ya existen.

Así que, con todo el aprecio y admiración que les tengo a las parlamentarias Claudia López y Angélica Lozano, les quiero decir que no es bueno quedar ante el mundo como el único país que convocó a sus ciudadanos para decir que no somos corruptos. No es ese el mecanismo más lo… zano.