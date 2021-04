La culpa es de Duque

Espero que la jornada de protesta que vivió el país el 28 de abril, cuando muchos ciudadanos desafiaron la fuerza de la tercera ola de Covid19, para demostrar una vez más su total descontento con el Gobierno de Iván Duque, sirva para que el presidente escuche la voz del colombiano del común que dice No a su proyecto de reforma tributaria.

Estaría muy mal que el primer mandatario menosprecie las marchas que se dieron en todo el territorio, en medio de la difícil situación que se vive por el Covid19 y que podría desatar una calamidad por las aglomeraciones que se vivieron en las ciudades principales, advertencia hecha por las asociaciones médicas que son quienes deben atender a las personas en el caso de una emergencia.

Si poco les importó a los ciudadanos que marcharon para decir no a la reforma tributaria estas advertencias, es porque sienten que su voz no es escuchada por el primer mandatario a quien no se ha visto desde hace mucho en las regiones y quien cree que hablarle a las cámaras de televisión, es hablarle al país y que responder a las preguntas que suenan poco espontáneas y muy libreteadas que le hace en la gente y que él, de manera osada, las hace ver como algo casual, es responder de manera positiva a las inquietudes del colombiano del común.

Hoy los colombianos sienten, con toda su razón, que no tienen un líder, lo que por supuesto les causa decepción, porque tener a alguien mandando muy tranquilo en la Casa de Nariño, sin saber si lo que se le ocurre funciona de verdad, es lo que menos necesite este país. Lo que Colombia requiere es una persona que esté al frente de cada problema, poniendo el pecho y pensando en las soluciones de acuerdo a lo que pida cada territorio.

Si la gente protesta con rabia en el corazón y “emberracada”, el culpable es el primer mandatario que no atiende sugerencias y que solo escucha a los aduladores de oficio que le acompañan a todo momento en su confinamiento en el Palacio de Nariño.

Quienes muy seguramente se van a ver a gatas en unas pocas semanas, si los contagios de Covid19 aumentan, son los mandatarios locales, quienes también se han visto solos porque el presidente Duque muy cómodamente les ha dejado la responsabilidad de lo que ocurre en sus territorios, en donde deben pensar cómo hacerle frente a las consecuencias del Covid19, porque el anda muy ocupado elaborando los libretos para su programa.

Que Colombia se encuentre sin un líder es consecuencia de tener a un primer mandatario sin mayor mérito, más allá de ser el que dijo Uribe y de haber ocupado un cargo de segundo nivel en el BID, por supuesto, todo esto después de haber traicionado a su mentor en la política, Juan Manuel Santos a quien acompañó durante su paso por el Ministerio de Hacienda y a quien asesoró en la Fundación Buen Gobierno.

Ojalá que este escenario que se vivió el 28 de abril haga aterrizar a Iván Duque en los territorios del país, porque si Colombia sigue marchando en medio de la pandemia del Covid19, el culpable seguirá siendo él, nadie más.