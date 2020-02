La decisión de abortar no es de tu esposo, es tuya

Por Sandra*

Cuando supe que estaba embarazada, lo primero que hice fue ir a una clínica. Quería abortar: ser mamá no estaba dentro mis planes, y quizás nunca lo esté. Pude acceder al servicio de salud sin mayores problemas. Pero cuando giré mi cabeza y miré a mi compañera en la sala de rehabilitación, entendí que las mujeres deben pasar por cosas muy difíciles para acceder a un aborto seguro en Colombia.

Aunque yo pude acceder al procedimiento sin problemas, el caso de la mujer que estaba a mi lado en la sala de recuperación fue diferente. Ella enfrentaba barreras más cercanas, las de la familia. Me contó que quiso abortar porque ya tenía un hijo y, además, su relación con el esposo no era la mejor. Pensaba que otro hijo haría aún más difícil una eventual separación pues dependía económicamente de él. Lo hizo a escondidas. Pero temía que se enterara.

Después de escucharla pensé de nuevo en mí. Así como mi compañera de recuperación tuvo que ocultarle la decisión de abortar a su esposo, yo también había tenido que mentir en el trabajo. Así pude faltar. Lo que hice fue juntar esos días de permiso con los de Semana Santa, para recuperarme tranquila. ¡Sí! Un aborto en Semana Santa.

Tomar la decisión de abortar no es fácil. Y legalizar el aborto no hará que las mujeres nos volvamos unas irresponsables, que solo pensamos en tener sexo para después ir a abortar. Quienes hemos pasado por este procedimiento sabemos que no lo quisiéramos repetir. Ahora bien, creo que no deberían existir razones que obliguen a una mujer a tener un hijo cuando no lo desea, o cuando las condiciones para ser madre no son las adecuadas.

Todavía hay días en los que agradezco haber tenido la opción de abortar. Otros días, pienso y deseo que la mujer del al lado en la sala de recuperación haya podido separarse de su pareja y buscar su felicidad.

Por eso espero que todas las mujeres como ella, o como yo, podamos acceder a un servicio seguro, digno, sin tener que ocultarnos y sin que nos juzgue la sociedad, o nuestras propias parejas.

* Sandra es un seudónimo.

