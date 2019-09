La descentralización en jaque (tras escena del crimen de Karina García)

none

La inminencia de las elecciones regionales ha recordado un problema de fondo en el sistema político ante el cual las instituciones apenas reaccionan: trasteo de votantes; amenazas a candidatos y electores; homicidios; compra de votos que se pagarán con “vigencias futuras” Etc., han deteriorado la política y la gestión pública; se han extendido como plaga.

Su asesinato, en realidad una brutal masacre, está directamente relacionado con su aspiración electoral y es, apenas, una muestra de lo que sucede en cientos de municipios de Colombia. La descentralización, un instrumento democratizador que ha pretendido mejorar la gestión del Estado, como Karina, se encuentra amenazada, pero no por cuenta del “centralismo devorador”; de alguna contrarreforma o del supuesto interés en “resucitar” la Constitución del 86, sino del desbordamiento de las pugnas por los presupuestos y la autoridad en las regiones, desatado por narcotráfico; corrupción y economías ilegales.