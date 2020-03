¿La economía o “la gente”?

Desde otro ángulo, las medidas por el aislamiento se encuentran respaldadas por la escasa evidencia científica disponible que con frecuencia choca con la dinámica de la política interna en los diferentes países. Para el presidente Trump, por ejemplo, el desempeño de la economía es vital en un año electoral aunque puede, desde esa óptica, resultar peor una errática gestión de la crisis. Los resultados de una mala gestión difícilmente se pueden “maquillar” con verdades alternativas: entre otros indicadores se miden en número de ciudadanos muertos, una evidencia difícilmente refutable. Las respuestas planteadas por la OMS, fundamentadas en evidencia científica, increíblemente no son obligatorias, como no lo han sido las que fundamentaron el Acuerdo de París, una respuesta elemental al cambio climático.

En realidad, la recesión se refiere a incertidumbre provocada por el miedo. En el mediano plazo se recuperará. No podemos esperar lo mismo de las vidas que se pierdan ni de los efectos que pueda tener el triunfo del egoísmo sobre la solidaridad entre los seres humanos. No se reduce a un asunto de políticas públicas sino a los valores y cimientos de nuestra civilización.