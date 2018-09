La empatía y ecpatía: herramientas dentro del feminismo

Daniel Goleman, quien escribió el libro Inteligencia Emocional, afirma que la empatía, en un nivel profundo, básicamente se trata de definir, comprender y reaccionar ante las preocupaciones y necesidades que subyacen en las respuestas y las reacciones emocionales de las demás personas.

Es la forma en que entendemos cómo individuos semejantes, o desde la otredad, están experimentando emociones y sensaciones como si lo sintiéramos y vivenciáramos en lo personal.

Recientemente se ha puesto sobre la mesa un nuevo término relacionado con la empatía, y es la llamada ecpatía.

La ecpatía es lo opuesto a la empatía. Expertos han definido que la ecpatía es el proceso voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otra persona.

Ecpatía no es lo mismo que la frialdad, la indiferencia o la dureza afectiva características de las personas con falencia de empatía, sino que es una pericia o acción mental positiva compensadora de la empatía, no la simple carencia de empatía.

Todas las emociones son contagiosas, tanto las agradables como las desagradables. La industria del cine y la televisión, los políticos y diferentes oradores sacan partido de esta característica de forma constante, empujándonos hacia intensos sentimientos que nos contagian o contaminándonos con emociones.

La empatía desbordada nos produce la denominada "Fatiga por compasión", un término que se aplica a quienes padecen sufrimiento emocional como consecuencia del trabajo que realizan en servicios de apoyo y ayuda a personas con enfermedades o problemas graves. Y también el síndrome de burnout que se describe para alguien que sufre problemas de salud o cuya perspectiva de la vida se haya convertido en negativa a consecuencia del impacto o de la sobrecarga de trabajo.

Por eso es crucial que comprendamos que la ecpatía es una acción mental compensatoria que nos protege de la inundación afectiva e impide que nos dejemos arrastrar por las emociones ajenas. En palabras de J.C. Bermejo, “mientras la empatía comporta metafóricamente hablando ponerse en el lugar del otro/a, la ecpatía comportaría ponerse en el propio lugar, y bien es sabido que ambas cosas son necesarias”. A mi juicio, son ejercicios complementarios, no excluyentes, y son herramienta de emancipación y empoderamiento que cada persona feminista debe empezar a ejercitar desde su realidad, desde donde lo veo. Desde mi experiencia muy personal, la ecpatía fortalece la empatía. Porque desde esa sobriedad emocional podemos ayudar mucho mejor. Es menester que discernamos cuándo debemos parar la empatía y acudir a la ecpatía.

Es crucial, determinante e importante que comprendamos que la castración emocional y la ecpatía son cosas diferentes. La una es inútil y nociva. La otra es una herramienta de supervivencia emocional. La castración emocional es la decisión radical de suprimir o reprimir las emociones, en especial las emociones fuertes. De alguna manera eso es deshumanizarnos –pretender que somos de palo y no sentimos-. Por tanto, es nocivo. La ecpatía es un ejercicio maravilloso que nos permite no sobrevalorar nuestras emociones, no engrandecer sentimientos y convertirlos en desbordantes al punto de actuar irracionalmente a causa de sentimientos “contagiados"

Desde donde yo lo veo, a los hombres les enfatizaron una educación emocional que fortalece su ecpatía y a las mujeres, una educación que fortaleció nuestra empatía. Lo que debemos lograr para ser al fin una humanidad en equilibro emocional es pedagogía para que ellos decidan sin miedo fortalecer su empatía y nosotras decidamos sin miedo fortalecer nuestra ecpatia para lograr una vida sentípensante,

Finalmente, con este ejercicio será mucho más fácil construir sociedades sin sexismo ni ningún tipo de injusticia socio política. Ni ningún tipo de violencias.

* Ideóloga Feminismo Artesanal.