La ética de la codicia

Pero yo no me hago muchas ilusiones; después de todo, esos poderosos creen en el capitalismo como si fuera una religión y ven en la codicia, que es lo contrario de la generosidad, el dogma esencial de su credo.

El coronavirus pone en tela de juicio esta ética. En primer lugar, la codicia no es la maravilla que nos quisieron mostrar y, en el mejor de los casos, si es necesaria, es insuficiente. Sin una buena dosis de filantropía (pública y privada) y sin un fortalecimiento considerable de los bienes públicos, empezando por el sistema de salud, no es posible salir de esta crisis, ni tampoco volver a una normalidad sostenible.

El capitalismo tiene una ética (aunque no parezca) que elogia el esfuerzo, la disciplina, la innovación, la libertad y el interés individual. Como dijo Adam Smith, “no es la benevolencia del carnicero o del panadero la que nos procura el alimento, sino su propio interés”. Pero con el neoliberalismo, que es la doctrina capitalista dominante, esa ética se ha comprimido, haciendo del egoísmo el principal, si no el único, valor importante. Para decirlo en los términos de Bernard de Mandeville (un escritor del siglo XVII), el neoliberalismo convirtió la codicia, que es un vicio privado, en una virtud pública; no solo eso, se volvió una visión completa del mundo, del individuo y de la moral: una ideología (casi una religión) que ve en el mercado una especie de ente metafísico que ordena la sociedad de manera eficiente y justa.