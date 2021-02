La fila para recibir la vacuna se debe hacer

Este es el momento ideal para que los ciudadanos que integran las élites del poder económico y político en el país demuestren disposición total para respetar la fila y esperar a que les llegue el turno para vacunarse contra el COVID-19.

Ya se dieron las primeras las alertas y no estaría bien que aquí sucedieran hechos similares a los de Argentina, por cuenta de que existen algunas personas acostumbradas a saltarse la fila aprovechando su alto grado de influencia, bien sea porque ocupan un alto cargo en alguna entidad pública o pertenecen a una familia de estrato alto en nuestra sociedad.

La mayoría de personas que se han contagiado de COVID-19 son de los estratos 1,2 y 3. A algunos les ha sucedido por no seguir las medidas de bioseguridad en medio de sus actividades, que no pueden abandonar porque deben buscar el pan diario para sus familias. Por eso, no estaría bien que quienes tienen las mayores condiciones para cuidarse resulten vacunados no porque les haya llegado su turno, sino porque se valieron de sus influencias para hacerlo antes de lo previsto.

En pocas palabras, llegó el momento para que los colombianos de los estratos 5 y 6 demuestren que son respetuosos de las normas.

En este grupo caben personas que integran familias adineradas por la actividad económica que ejercen, gobernadores, alcaldes, magistrados, congresistas, diputados, concejales, altos funcionarios de Estado y altos mandos militares y de la Policía Nacional.

El respeto por la norma y lo que tiene que ver con cultura ciudadana es obligación de todos. Es por ello que considero que en esta situación no se puede violar los derechos de los más vulnerables, irrespetando la fila.

No es un secreto que en Colombia quien tiene la posibilidad de ejecutar una acción valiéndose de sus influencias y no precisamente por mérito propio ni porque esté en la fila es quien logra llegar primero, y si para esto debe pasar por encima de los demás, lo hace sin ninguna consideración.

Este tipo de prácticas no se pueden tolerar, al menos en lo que tiene que ver con la vacunación contra el COVID-19. La fila se debe respetar y si por primera vez quienes hacen parte de los estratos altos en Colombia la deben hacer, que la hagan, así con eso se demuestra que cualquier persona, sin importar su origen o condición, acata las reglas de juego.