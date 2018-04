Carta abierta a las vicepresidentas:

Queridas Clara, Claudia y Ángela María.

Hace unos días, en el maravilloso Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional presentamos —en el marco del Festival de Teatro— nuestra obra Negra/Anger, dedicada a la gran mujer, artista y luchadora por los derechos de los africanos americanos (African Americans) Nina Simone. Dos funciones de privilegio con la sala a reventar. Antes de iniciar mencioné, como motivo de celebración, la elección de la Dra. Dolly Montoya como primera mujer rectora de nuestra alma máter en sus 150 años de historia. Señalé en mis palabras la importancia simbólica que tiene, en la actual coyuntura política, el hecho de que una mujer sea la timonel del barco académico, científico e intelectual más importante del país. Resalté el papel fundamental de liderazgo que tienen y tendrán las mujeres en el difícil proceso de reconciliación, precisamente por haber sido ustedes, quienes padecieron con más rigor los horrores del conflicto.

En la segunda función estuvo presente, en la que era y es su casa, nuestro admirado y querido Antanas Mockus, escoltado por tres de sus mujeres: su madre, la nonagenaria escultora Nijole Šivickas, su adorable esposa, Adriana Córdoba y su hija Dala. Luego de recibir una cerrada y emocionante ovación de pie, le dediqué a él y a su familia la función. Hacía pocos días había tenido una hermosa e inspiradora conversación con Antanas en su casa, compartiendo nuestras preocupaciones y temores sobre la encrucijada política en que nos encontramos. Comentamos su gesto conmovedor, de gran potencia simbólica como todos los suyos, cuando imploró de rodillas a Humberto de la Calle y a Sergio Fajardo una alianza ética y política para enfrentar a una derecha envalentonada, que ya prepara la celebración de un triunfo que pronostican imparable, gracias a las engañosas y muchas veces amañadas encuestas. Reflexionamos sobre el poder de la humildad, así como del acto digno de "rogar" (e inter-rogar) para suscitar la cordura, la grandeza y la clarividencia...

Antanas es el primer gran artista/filósofo del performance en nuestro país: son muchas las acciones performáticas que ha realizado y que han tenido un impacto profundo sobre la cultura ciudadana y la transformación de viejos vicios del comportamiento social. Al finalizar la reunión, le agradecí por su entereza y por seguir comprometido con sus luchas —ahora como el senador más votado del país, después del “gran colombiano”—. Antes de partir, me leyó un potente texto que acababa de escribir y de leer a sus copartidarios, justamente sobre “la fortaleza de los frágiles”.

Y es sobre esta idea que quiero hablarles hoy a ustedes, como artista/educador y columnista, ustedes que son mujeres aguerridas y visionarias y que están acompañando a los tres candidatos de centroizquierda en esta contienda electoral. Es un hecho: si no se unen los proyectos políticos de los tres candidatos para la primera vuelta, es muy probable que no haya una segunda vuelta. La derecha sí ha sabido unirse: ya lo dijo sabiamente Martin Luther King: “Aquellos que aman la paz deben aprender a organizarse tan efectivamente como aquellos que aman la guerra”. Lo que está en juego es nada más ni nada menos —y eso lo saben ustedes mejor que nadie— que la posibilidad de defender y profundizar las importantes conquistas del proceso de paz: 8.000 guerreros abandonaron las armas, la sala de urgencias del Hospital Militar está vacía, la inversión extranjera se ha disparado, los turistas del mundo entero se pelean por venir a Colombia y los turistas colombianos podemos por fin visitar nuestro país (no como en la aciaga época de la paz armada de Uribe... vive Colombia, viaja por ella; Colombia es pasión, etc., etc.).

Clara, Claudia, Ángela María: ustedes son las penélopes que pueden tejer la Alianza, pues le hablan al oído a sus compañeros de fórmula. Llegó la hora de la grandeza, de los desap-egos, de las renuncias, de la creatividad para configurar un equipo/esquema/ colegiado inédito de gobierno (de mujeres y de hombres) que nos ayude a avanzar y a superar los viejos y enfermos hábitos de la política. El tiempo se agota.

Llegó también la hora de que sean ustedes las mujeres las que nos propongan una nueva sensibilidad, otra noción de fuerza (¿fuerza tranquila?). Sí... la fortaleza mockusiana de [email protected] frágiles.

*Adenda: Para continuar con mi serie sobre la realpolitik versus "pensar con el deseo": ¿qué pasaría si los tres candidatos renunciaran, en un gesto simbólico sin precedentes, para dar paso a que sus mujeres-compañeras-de-fórmula decidieran el modelo de la alianza? (¿la Ola Blanca?)

¿Cómo sería un "consejo de gobierno" liderado por estas tres mujeres y apoyado por estos tres hombres? Nosotros los hombres llevamos siglos equivocándonos...