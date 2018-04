La fotografía de Aylan Kurdi

Hace unos cuantos días los ecos de la historia llegaron hasta nosotros. En la eterna espiral del tiempo, que avanza pero a la vez regresa, hemos podido observar un acontecimiento que nos ha dejado perplejos por la semejanza que guarda con otras eventualidades del pasado. Hace unos días, el presidente estadounidense Donald Trump, aquel que está levantando murallas que ya habían sido derrocadas, decidió intervenir en la guerra de Siria, dejándonos pasmados al recordarnos cómo alguna vez, en el verano de 1939, Adolf Hitler decidió invadir Polonia.

Ese acto que tal vez se presenta como históricamente pequeño terminó desatando la Segunda Guerra Mundial, como tal vez esta reciente intervención pueda desatar una tercera. Estamos tan acostumbrados a que Estados Unidos intervenga en todas partes que ya no nos parece grave que deposite sus tropas en un país o en otro. Sin embargo, la mirada perversa de Donald Trump, su sonrisa casi guasónica y su ademán caricaturesco de maldad me preocupan seriamente. Su presidencia nos desconcierta. Ya está erigiendo una gran muralla cuando durante casi tres décadas la población alemana intentó tumbar el muro de Berlín, lográndolo al final con grandes aclamaciones de victoria y libertad. Así mismo, su intervención en Siria rememora los aires de grandeza que tuvo cierto líder alemán que conmocionó al mundo. Y sin embargo, no hacemos nada. Tal vez no quede mucho por hacer: la bola ya ha sido aventada hacia el muro y solo podemos esperar que regrese con estrépito para ver si estamos en lo correcto o no.

Los últimos acontecimientos nos demuestran que la historia es despiadada con nosotros: no perdona si la olvidamos, vuelve por sus caminos andariegos y actúa como una sombra errante de la noche. Está oculta entre los matorrales, escuchamos sus movimientos, oímos su voz, el crujir de sus garras, pero nunca alcanzamos a imaginarnos que se aventará sobre nosotros para devorarnos una vez más.

La memoria es mucho más misericordiosa. En primer lugar, es la voz de aquellos que no tienen una pluma en las páginas de la historia, y recoge aquellos acontecimientos que fueron significativos para un grupo poblacional, dando eco de las atrocidades cometidas, pero viniendo ya no para tragarnos enteros sino para advertirnos del curso de los acontecimientos.

Es por esta razón que en la columna de hoy me atrevo a rememorar un acontecimiento, o más bien a sacar un objeto que lleva guardando polvo casi 3 años en la oscuridad de un cajón. El 2 de septiembre de 2015 la periodista turca Nilufer Demir, paseando por la playa de Bodrum, Turquía, encuentra el cadáver abandonado de un niño de tres años que descansa pacíficamente sobre la arena. La fotografía de Aylan Kurdi (así se llamaba el niño sirio que fotografió Demir) le dio la vuelta al mundo, conmocionando a miles de personas y dejando perplejos a muchos líderes y gobernantes. François Hollande, Angela Merkel y muchos más afirmaron conmovidos que algo debía hacerse por Siria, que esa situación no tenía por qué seguir, que estaba costando miles de vidas humanas y que la paz era necesaria para resarcir a la población Siria por su sufrimiento.

Finalmente, como era de esperarse, los líderes no tomaron ninguna iniciativa concreta para acabar con el conflicto en Siria, sino que, antes bien, alentaron de distintas formas a que continuara. La fotografía de Aylan Kurdi pasó a la historia como un objeto olvidado, como algo demasiado “amarillista” que solo llegó a nuestros ojos para perturbar nuestros sentidos, pero hoy me gustaría devolverla a donde pertenece.

Ese niño muerto a la orilla del mar solo representa la fatal atrocidad de la deshumanización. El cuerpo del pequeño parece no ser más que los despojos de un naufragio, que van y vienen con los continuos movimientos del mar. Sus camisita roja, sus tennis empapados y sus pequeños jeans aún guardan los restos de la ternura de un rostro que alguna vez estuvo vivo, pero su cuerpo, arrojado como el insignificante resto de una gran guerra, nos muestra cómo en estas circunstancias los seres humanos nos convertimos en el deshecho de intereses que van mucho más allá del valor de nuestra vida.

Probablemente, en el último de sus días Aylan Kurdi corría desesperado con su familia en la mira de alcanzar el mar, y mirando mucho más allá del horizonte que sus ojos podían observar murió descorazonado, sin nunca conocer más que el miedo que provocó su fuga y la de los suyos.

A veces el estrépito de la memoria se acalla: de pronto el patrimonio de ciertas imágenes, monumentos y manifestaciones deja de ser importante para el curso de la historia. Sin embargo, en la memoria tenemos una tarea inevitable: decidir cuándo y cómo es necesario rememorar para evitar caer en las catástrofes en la que la historia nos ahoga. La fotografía de Ayaln Kurdi nos recuerda aquello que es necesario, y la visibilidad de ese cuerpo inocente azotado por las olas del Mediterráneo nos recordará las circunstancias de aquellos que tratando de salvar su vida la perdieron de forma monstruosa e irreversible.

