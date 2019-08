La frontera con Venezuela también es Colombia

none

Y los niños, venezolanos y colombianos, no importa su nacionalidad, son reclutados por los grupos armados. Habría que bajarle a la autocomplacencia.

Aun así, el informe de Human Rights Watch no está para fiesta y abrazos. En la frontera hay asesinatos, desapariciones, violencia sexual y desplazamiento forzado. Las disidencias de las farc son un tema. La llegada de los representantes de los carteles mexicanos aparentemente también. Las guerrillas de eln y el epl le sacan punta a lo que pueden, aprovechando que si del lado de Venezuela hay caos, Colombia ofrece incentivos de poco riesgo frente a las actividades ilícitas. No hay aparato judicial que valga.