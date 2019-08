La hazaña del “Zipa”

none

Tras esta formidable hazaña del joven Zipa subyace una enseñanza que deben recoger dirigentes y ciudadanos. Así como sirve para producir la unión de todos en la alegría, debe generarla también para la convivencia. Tal vez fue el mismo Santiago Pérez quien pronunció una frase que me parece oportuna hoy, a pesar de —o tal vez por— sus visos dramáticos: “El odio es una incapacidad de los pueblos para ser grandes, pero también una incapacidad de los hombres para ser libres”. Este nuevo Zipa, modesto y grande, cree en unos valores que tienen capacidad para superar el odio.

Es mucho lo que puede hacer el deporte por la sociedad colombiana. Bernal no está solo. En el tenis, en el patinaje, en el atletismo, en el boxeo, en fin, hay otros campeones a quienes siguen muchos colombianos de bien, cuya formación les dice que para nadie es imposible llegar a su propia tierra prometida. Y menos cuando la sociedad se une, en medio de sus legítimas diferencias, para hacer brotar del tronco común flores de inclusión y no espinas de discordia.