La historia, ¿impredecible o recurrente?

Europa es muy sensible al tema, pues en sus países existen aún instituciones propias del Estado de bienestar. Las mismas que se desmontaron en América empujadas, desde adentro, por la apertura improvisada de las economías nacionales y, desde afuera, por el Consenso de Washington. No sin razones los europeos están pensando de nuevo en los estímulos públicos para salvar la economía. El Estado tendrá que privilegiar la salud y, luego, para recuperar la economía, podría comprar acciones de empresas privadas y evitar su quiebra o un cambio de manos inconveniente para el interés de su comunidad.

El siglo XXI trajo consigo políticas mundiales, sin gobiernos mundiales. De seguro, a nivel internacional se mueve la idea de constitucionalismo, pero las constituciones siguen siendo nacionales. Los miembros más poderosos de la ONU, por ejemplo, no se sienten obligados por sus normas básicas. En consecuencia, lo que ocurra en el mundo queda en manos de las grandes potencias. En otras palabras, la convivencia universal está amparada en el poder y no en el derecho.