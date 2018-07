La historia y el porvenir

En los Estados Unidos jamás un presidente y un vicepresidente viajan en un mismo avión, tampoco se sientan juntos en un acto público, no pueden estar muy cerca. Todo porque puede suceder una tragedia y el Ejecutivo no puede quedar vacante. Con todo y esas prevenciones han asesinado a tres presidentes: Lincoln, McKinley y Kennedy. Aquí, en cambio, a pesar de ser un país tan violento, pensamos que nuestros mandatarios son inmortales, no obstante que al presidente Reyes le hicieron un atentado. En estos días vemos al presidente Duque junto con su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Ojalá no pase nada, pero es mejor evitar.

A propósito de lo que se comentó aquí hace ocho días sobre la tragedia de Santa Ana, se anotó que estuvimos a punto de que fallecieran el presidente en ejercicio, Alfonso López Pumarejo, y el presidente electo, Eduardo Santos, quienes estaban en el mismo sitio hace 80 años. De haber sucedido ese hecho lamentable, ¿quién hubiera asumido el mando para concluir un mandato y quién se habría posesionado el 7 de agosto? El designado del primero era, si mi memoria no falla, Alberto Pumarejo.

De otra parte me cuentan que Carlos Lleras Restrepo estaba también invitado al acto y no fue por estar haciendo un trabajo estadístico como contralor general de la República. Lo salvó la estadística. Si hubiera asistido y, Dios no lo quiera, hubiera fallecido, tampoco habría llegado a la Presidencia, como pudo pasarle a Misael Pastrana Borrero, quien resultó herido. Y, por supuesto, su hijo Andrés.

De haber fallecido Santos, de pronto El Tiempo no se habría convertido en la gran empresa que fue y quizá Juan Manuel Santos no hubiera llegado a la Casa de Nariño.

El país sería otro, sin los López, los Santos, los Lleras y los Pastrana. La historia nos tenía deparado un porvenir como el que hoy tenemos… para bien ¿o para mal?