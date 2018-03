La hora de la largada

A una semana de las elecciones donde tendremos que elegir nuevo Congreso y definir la suerte de las consultas internas de la izquierda y de la ultraderecha fascista, seguramente muy pocos saben por quiénes votarán. Y eso es explicable, no solo por la avalancha de aspirantes que no permite distinguir con claridad cuáles serían los mejores congresistas, sino porque las encuestas se han concentrado en las mediciones de los candidatos presidenciales, las que tampoco se ven confiables ni claras.

No parece que vayamos a tener un buen Congreso. Desde luego que hay uno que otro candidato que vale la pena, pero está la tenebrosa lista del Centro Democrático de la que hacen parte indeseables, fanáticos e indelicados, como el rufián de John Hárold Suárez Vargas, el oscuro exalcalde de Buga que no solo fue un funcionario que dejó muchas sombras sino que ha transitado por todos los partidos. Suárez últimamente aterrizó en el uribismo, ocultando que en el pasado reciente estuvo aliado con el coronel (r) Juan Carlos Meneses, hoy preso, acérrimo enemigo de Álvaro Uribe a quien en los estrados judiciales lo ha acusado de paramilitarismo. Me resisto a creer que Uribe, que de todo se entera, no haya tenido noticia de los lazos entrañables de su alfil Suárez con su archienemigo Meneses.

La perspectiva para los liberales tampoco se ve halagüeña, al menos por lo que tiene que ver con la lista al Senado. Es increíble que un partido tan vigoroso haya incluido en esa nómina a tanto desconocido en el concierto nacional, empezando por la cabeza de lista, un politiquero consentido de Gaviria cuyo nombre no le dice nada a la mayoría liberal. Lo siento por mi partido, pero es la dura realidad. Es la misma situación que se presenta con el candidato Humberto de la Calle y su nefasta fórmula vicepresidencial, la intolerante y errática Clara López. Esa pareja no ha convencido ni lo hará en el universo liberal, porque con ella muchos copartidarios no nos sentimos representados, mucho menos con la señora López. El desastre liberal será grande no solo en las elecciones presidenciales de mayo, sino en estas parlamentarias, donde podría ocurrir la desgracia de que el partido saque menos senadores de los 17 que hoy tiene.

Los goditos están haciendo lo de siempre. Tienen tantos sombreros regados en todas las colectividades, que de pronto les suena la flauta y terminan teniendo un resultado razonable en las parlamentarias. Ellos van seguros, porque en sus cuentas en el único movimiento donde no se han matriculado ni asomado es en el de Petro, porque tienen y tendrán cuotas importantes con cualquiera otro aspirante que llegue a la Presidencia.

La lista de la Alianza Verde al Senado incurrió en el imborrable yerro de que la encabece el indoctrinario Antanas Mockus, que aunque sea elegido con una votación importante, probablemente en algún momento se retirará por cualquier causa, como ya lo hizo de alcalde. Es inexplicable que esta colectividad, contando con el magnífico nombre de Iván Marulanda, no haya sido él la cabeza de lista.

Cambio Radical es todo un enigma. Su lista a Senado viene cargada de políticos buenos, regulares y pésimos, sobre todo lo último. Ya veremos si en las regiones la presencia de tanto gamonal pequeño termina consiguiendo que de nueve senadores pasen a 18 o 20. Lo dudo.

Votaré para Senado por Luis Fernando Velasco, el político liberal caucano, cuyo recorrido permite afirmar que es uno de los últimos liberales que todavía quedan en este mar enrarecido de dirigentes trashumantes. Con Velasco se puede disentir sin correr el riesgo de resultar criminalizado, pero sobre todo es una voz que defiende los principios liberales en las deliberaciones parlamentarias. Y para Cámara de Representantes, llevo años votando por Germán Navas Talero, y no tengo motivo que me haga desistir de apoyarlo como hombre decente y firme que sigue siendo.

Adenda No 1. Indignante la alevosa masacre laboral en Avianca. Y el Gobierno, testigo mudo de este nuevo atropello.

Adenda No 2. Sentido adiós al jurista, profesor, tratadista y amigo Jaime Vidal Perdomo. Se fue uno de los grandes humanistas de la nación.

