La información es poder

Más allá de tener conocimiento y de tener buenas relaciones interpersonales y redes de contactos, la información es la que está apuntalando el crecimiento de cualquier Organización. Para empezar, debemos tener claro que cuando hablamos de Organizaciones hablamos de cualquier tipo de colectivo que, bajo un objetivo común, logra objetivos retornos de inversión, financieros y no financieros. Un ejemplo de ello son las empresas, las asociaciones, agremiaciones y los estados. Así las cosas, la organización que más y mejor información posea, mejor y más poder tendrá en su área de influencia. Finalmente este poder se traducirá en mejor retorno de inversión y por supuesto mayor longevidad.

En efecto la frase célebre que se le atribuye a Francis Bacon, pero que además la estudió con anterioridad Aristóteles, ha calado tanto en el mundo moderno que sin duda aún representanta relevancia. Si hablamos del centro de la sociedad, en la familia encontramos la fuente de ese conocimiento. El cómo enseñamos y mejor cómo transmitimos los mensajes a nuestros hijos es la punta de lanza de los ciudadanos que queremos aportar a la sociedad. Con ello, la educación que reciben desde edades tempranas hasta niveles de posgrados, marcará el éxito de cada individuo, pues cuanto más sepa más y mejores oportunidades tendrá. Aquí es cuando recobra relevancia la famosa frase de Bacon.

Si esto es así, cualquier tipo de organización, debería enfocar sus esfuerzos por formar o por adquirir ese conocimiento. Los estados, por ejemplo, deberían tener un selecto número de profesionales desempeñando las funciones claves de cara a la ejecución de su planeación estratégica. Lógico que con estos líderes y no jefes, debería haber un semillero de profesionales en formación de cara a garantizar una sucesión en esas posiciones claves. Por supuesto, esto ocurre si y solo sí exista meritocracia y que ésta no se contamine de tendencias o favores políticos. En el caso de las empresas, las posiciones de liderazgo deberían estar tomadas por profesionales que gocen de una pulcra reputación académica y que además hayan sido ejemplo en el ámbito empresarial. Normalmente esto se logra a punta de esfuerzo y sacrificio. Por supuesto, no hay empresa perfecta y con mucha frecuencia se puede observar que algunos líderes son escogidos más por afinidad que por sus virtudes o méritos. Por ejemplo, no es normal ver a un ejecutivo yendo de nuevo a la universidad a renovarse académicamente y si ya lo ha logrado que vuelva a compartir su experiencia y conocimiento con las nuevas generaciones, es decir que sea catedrático. Sin duda, si las empresas cuentan con este tipo de líderes seguramente andará por el camino correcto, pues no solo es un exponente de las buenas prácticas empresariales sino que también está al tanto de nuevas formas de conocimiento científico que por supuesto lo pondrá a disposición de las empresas.

Ahora bien, si no solo se logra contar con el conocimiento, que dicho sea de paso no es de las organizaciones sino de las personas entonces, sino que también las organizaciones cuentan con la información exacta y además tienen una red de contactos relevantes, estaremos al frente de una organización exitosa y perdurable. Es sencillo, al momento de hacer cualquier presupuesto y echar a andar su estrategia de corto, mediano y largo plazo, se podrá inferir de manera acertada que si la organización cuenta con profesionales con excelencia en el conocimiento seguramente esa planeación se hizo cuidando todos los detalles. Ahora bien, si la información, financiera y no financiera, con la que se tomaron las decisiones de dicha planeación no es confiable, relevante y en tiempo real, entonces se llevará al trasto cualquier resultado de dicha planeación.

Por eso, me atrevo a afirmar que si contamos con el conocimiento de última generación en las organizaciones y a ello le adicionamos una red de contactos con conocimientos semejantes y a este se le suma la información financiera y no financiera de los mercados y de la sociedad misma, estaremos al frente de un cambio a esa frase célebre adjudicada a Bacon. El conocimiento, las redes de contactos pero sobre todo la información es poder.