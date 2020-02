La investigación de Iván Duque en la Comisión de Acusaciones

Que el representante David Racero y sus seguidores no piensen entonces que una investigación de este tipo puede arrojar los resultados que esperan, porque insisto, nada ocurrirá. Ni siquiera se puede esperar que el tema se asuma desde la Fiscalía General de la Nación, a pesar de lo delicado, porque su máximo representante ya dijo de forma muy tajante que no lo hará.

Además, se debe tener en cuenta que ningún partido político de la coalición de Duque y de los que se consideran como tradicionales, que hayan obtenido votos en la costa atlántica, en donde, según las declaraciones de Aída Merlano, no se logran si no es a cambio de algo, no pondrán en riesgo su clientela electoral por cuenta de demostrar una independencia del Gobierno Nacional que les puede costar puestos, contratos y demás.