Por Silvia R. Pérez.

Si estás viendo la televisión y sale un anuncio en el que aparece una pareja, lo más probable es que ésta esté formada por dos personas heterosexuales. Hasta aquí todo normal, el problema viene cuando cambias de anuncio, de canal o hasta de país y te sigues encontrando con más de lo mismo: en casi todos los anuncios en los que aparece una pareja, ésta es heterosexual, y por lo general, cisgénero (personas que se identifican con su sexo asignado al nacer). Esta invisibilidad de orientación e identidad sexuales obviamente tiene un impacto en nuestra sociedad y en muchas ocasiones da lugar a la intolerancia.

No sólo tiene una influencia negativa en la mentalidad de ciertas personas, sino que, desafortunadamente, también repercute en los niños y niñas que forman parte de la comunidad LGBT+, quienes, algunas veces, terminan reprimidos al no tener ninguna referencia en la que poder verse reflejados, lo que en ciertas ocasiones les puede llevar a pensar que son diferentes, trayendo consigo el miedo.

Pero no es la invisibilidad LGBT+ en los medios en sí lo que realmente me preocupa, sino los comportamientos de odio a los que ésta puede dar lugar en ciertas ocasiones. Un claro ejemplo lo encontramos en los colegios, una etapa en la que muchos comienzan a desarrollarse como personas, y por lo tanto, a desarrollar su orientación e identidad sexuales.

Y es que no todos lo tienen igual de fácil, obviamente aquellos que no “siguen la norma” son más propensos a recibir insultos. Hablo de los adolescentes gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, asexuales, etc. que están pasando por una situación problemática y están siendo acosados día a día, sufriendo bullying y marginación en su centro de estudios.

Lógicamente, estas situaciones en las que el odio y la ignorancia están presentes, no desaparecerían por completo gracias a una visibilidad LGBT+ en los medios de comunicación, pero sí que ésta supondría una gran ayuda y un mensaje de esperanza para aquellos que están pasando por situaciones difíciles, haciéndoles saber que no están solos. Por otra parte, la publicidad podría ser utilizada como una herramienta muy útil para llegar a nivel internacional a las mentes de personas LGBTfóbas. De esta manera, se podría mejorar una gran parte de la sociedad, siendo ésta más abierta y dotándola con más tolerancia , y así hacer comprender a los que no disfrutan de estos valores que no ser hetero ni cisgénero no es muy diferente a serlo, pues al fin y al cabo todos somos iguales.

En definitiva, creo que esto es una cuestión que influye a todos y no sólo al colectivo LGBT+, que seguimos luchando por una igualdad absoluta en todos los ámbitos, sino que también influye a madres, padres, hijos e hijas.

Por lo que pienso que una reducción de la heteronormativa - cisgénero publicitaria no vendría mal a nadie. Por el contrario, los medios audiovisuales deberían aumentar la visibilidad LGBT+ y acercar un poco más la diversidad existente hoy en día en nuestra sociedad a las personas.

Que seamos una minoría no significa que no existamos.