La marcha de Duque

Por Alejandro Jiménez Schroeder

En respuesta al editorial del 26 de julio de 2019, titulado “#MarchemosPorLosLíderes”.

Desde las escalinatas de la catedral en la Plaza de Bolívar, ellos nos acompañaban con su ausencia. Nos recuerdan que son más que una cifra del conflicto armado, nos recuerdan que, más que víctimas, fueron personas como nosotros. Personas con sus familias, fueron hijos, fueron padres y madres. Fueron personas que defendían los derechos humanos, los derechos de sus comunidades, y por causa de su labor de reivindicar derechos sociales fueron asesinados mientras soñaban con un mejor país. Sus rostros ya no son símbolo de la esperanza sino del desasosiego, del malestar social por la impunidad y la razón por la cual estamos aquí, para exigir con indignación, con la fuerza que genera el movimiento social de descontentos, pero con la ilusión de cambiar, para vivir en un país diferente, y por ello nuestro compromiso es mantener viva la imagen de lucha de estos adalides que no debemos olvidar.

El 26 de julio de 2019 miles de personas salimos a marchar por la vida y el respeto, en defensa de los líderes y lideresas sociales, en manifestaciones que se dieron en diversos rincones del país. Algunas fueron manifestaciones masivas, como las vividas en Bogotá, y otras fueron expresiones simbólicas que se hicieron en diversas ciudades de Colombia, y en ciudades como París, Berlín, Londres y Madrid.

La movilización partió del clamor de un pueblo que ha tenido que vivir en guerra durante más de 50 años, pues en este conflicto interno se continúa a pesar de estar abiertas las puertas que han intentado cambiar el rumbo del país, mediante un proceso por una paz estable y duradera, pero que ha tenido que observar cómo la violencia sigue arrebatando vidas, que en los últimos tres años se ha ensañado con 462 personas y muchísimas más familias victimizadas directamente con este accionar violento.

Casos como el asesinato del cineasta Mauricio Lezama o de María del Pilar Hurtado (quien fuera asesinada frente a los ojos de su hijo en Tierralta, en el departamento de Córdoba) son algunos de esos hechos escabrosos que han indignado al país, y la razón por la cual la sociedad ha salido a marchar para exigir a todos los responsables el respeto por la vida. La movilización social es un acto de resistencia, es un grito de las ciudadanías que se unen en torno a la conciencia, y desde las expresiones pacíficas, artísticas y culturales, nos unimos para exigir a todos los implicados en los hechos de violencia que detengan esta guerra.

Ante la respuesta social de rechazo a tanta barbaridad que continúa en el país sin que el Gobierno tome cartas en el asunto, indigna ver al presidente Duque “marchando por la paz”. No puedo apreciar esto como un acto espontáneo de empatía y solidaridad, ni pensar que luego de sus viajes internacionales y casi 12 meses después de tomar posesión de su cargo, haya decidido mirar hacia el país. Creo más bien que es otro acto de politiquería calculada, de aquellos que gran parte del país se ha acostumbrado a ver desde la parsimonia, pero que en la realidad restan el verdadero protagonismo de rechazo de una sociedad hastiada por la violencia, gracias a la mayor divulgación que los más grandes medios de comunicación dieron al país con su mala intención de manipulación, al referirse a esta como “la marcha de Duque”.

Como joven y como ciudadano, no me interesa ver al presidente Duque en la marcha, ni a los funcionarios de su Gobierno, ya que su presencia fue oportunista. Su sola declaración diciendo que “el Gobierno Nacional reafirma su apoyo a la defensa de los líderes sociales” son solo palabras. Mientras las organizaciones sociales, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos marchaban por la vida, para ser escuchados y recuperar el lugar de las víctimas, la marcha con Duque intentaba invisibilizar la problemática en la que sin duda el actuar del Gobierno tiene gran parte de la responsabilidad. Más bien espero que la respuesta del Gobierno a la protesta se materialice en acciones, que permita crear una unidad desde las posibilidades que tenemos cada uno para defender la vida. El deber de las ciudadanías es manifestarse y exigir la paz. Estoy convencido de que desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente, deben hacer mucho más. ¡La marcha tambien es por usted, señor presidente! Pues su política no ha sido coherente con las necesidades del país que busca y anhela la paz. Su discurso de atacar la paz dentro del país, su política guerrerista, sus ataques a los Acuerdos de Paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz, su intención en el exterior de vender otra imagen, no son coherentes con su presencia en la marcha.

La marcha es para decirle basta ya de quedarse quieto frente al genocidio de líderes sociales, y la permisividad del Estado con el actuar de grupos paramilitares. La marcha es para exigir que se cumplan las medidas anunciadas por el Gobierno para proteger a los defensores de derechos humanos. La marcha es para decirle basta de alimentar la política de la guerra y comprométase con la paz. La marcha es para decirle que Colombia quiere vivir en paz. Ayer, como un hecho histórico, miles de personas en las principales plazas del país y otras ciudades del mundo marchamos para gritar al mundo queremos la vida, no más guerra. Todavía soñamos nuestro país en paz. Su obligación constitucional, presidente Duque, es lograrla.