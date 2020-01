La mermelada dietética de Iván Duque

Una cosa sí es cierta: en política no hay almuerzos gratis. No le salió gratis al expresidente Álvaro Uribe durante su gobierno el apoyo de partidos como el Conservador, La U, Cambio Radical, Colombia Democrática y Alas Equipo Colombia, como tampoco le salió gratis al expresidente Juan Manuel Santos el apoyo de su coalición a su gestión. Mucho menos le va a salir gratis al presidente Duque el respaldo de Germán Vargas Lleras y de su partido al que, por cierto, le resultó bastante difícil sobrevivir sin una buena dosis de mermelada.

La entrega de puestos a cambio de que se aprueben proyectos en el Congreso de la República es una práctica detestable, por la que muchos colombianos, por no decir que la mayoría, desconfían de sus dirigentes y de toda la política en general. Si esta práctica se vio mal en el gobierno Santos, también se va a ver mal en el gobierno Duque. Aquí no hay clientelismo bueno y clientelismo malo, politiquería buena y politiquería mala.

Es claro que el Centro Democrático no tiene cómo justificar la “nueva mejor amistad” del presidente Duque con Germán Vargas Lleras, quien no solo iría por ministerios. Encuentro una gran coincidencia con el ingreso de su partido a la coalición y el año 2020, cuando el Senado deberá elegir un nuevo procurador general de la Nación. Qué casualidad, ¿cierto?