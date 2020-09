La mesa vuelve a estar servida

La espera ha terminado, las mesas volvieron a vestir manteles, la estufa encendió fogones y los comensales no se han hecho esperar. Muchos contaron las horas y los minutos para brindar y volver a cruzarse las miradas cómplices de todos aquellos que hoy se levantan con la ilusión de retomar su trabajo dedicado al servicio, el placer culinario y el ocio que tanta falta nos hace por estos días.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que aunque la cuarentena termino el virus continua, la responsabilidad individual jugará un papel de vida o muerte en el que cada persona será un ingrediente vital para cocinar una recuperación económica exitosa, o para salar la sopa y devolvernos a la olla.

La reapertura del sector gastronómico ha generado un debate entorno a si es o no rentable abrir solo algunos días con menos de la mitad del aforo normal, ya que a algunos les cuesta más abrir puertas que continuar con sus domicilios. Y es que existen muchos emprendimientos que lograron no solo resistir la crisis, sino aumentar sus ventas y adaptarse a una estrategia de deliveries, que no podemos negar seguirá siendo necesaria para no atiborrar los restaurantes.

Uno de los emprendimientos que aprovecho la cuarentena para mejorar su servicio y enamorar sus clientes, más allá de su buen servicio, es Sifrinos en Cali, su versatilidad a la hora de apostarle a un variado menú, nace de las recetas clásicas italianas y mexicanas que convergen en su punto máximo como una mezcla de sabores, ideal para cualquier paladar.

Sus dueños los hermanos Fernando y Claudia Andrade, han demostrado porqué llevan 10 años deleitando a los caleños con sus sabores, ellos se arriesgaron en una apuesta única, donde mezclaron lo mejor de dos países y crearon una fusión italomexicana, que logra entrar por la boca, pero no sale de la memoria de los que probamos sus platos.

Ubicados en una zona popular de Cali, han crecido de la mano de sus comensales y han construido una marca que aunque como todos en pandemia ha sufrido estragos, se fue acoplando de tal manera que con un equipo de 11 personas, han superado el número de ventas que tenían antes de la pandemia.

Disminuyeron gastos, potencializaron domicilios y así aumentaron ingresos, una fórmula que les ha funcionado y que piensan seguir usando. Para adentrarnos en la magia de la comida fusión y enfocarnos en lo que nos gusta, que es la comida, no puedo dejar de recomendar, mis tres platos favoritos de este lugar.

La pizza mexicana de Sifrinos, es una mezcla de crema de frijol, cebolla, tomate, maíz y polvo chile, en una masa delgada hecha por ellos con ingredientes frescos, con una crocancia y un sabor distinto al de cualquier otra.

Para los amantes de la carne, están las costillas Tijuana, son 350 gramos de placer al paladar, estas vienen marinadas en una salsa bbq artesanal, receta secreta de Sifrinos, viene con papas a la francesa y ensalada mexicana de lechuga, guacamole y crema agria.

Por último le aposté a la preparación de pasta pescatore, un plato que reune los mejores sabores del mar en sus ingredientes y el remate de la cocción de la pasta con el agua de cocción de los mejillones, hace que este plato tenga un sabor intenso ligado a la salsa napolitana en donde se bañan también los camarones, calamar, y pescado que va bien con el vino blanco de la casa. Un restaurante resiliente y exquisito que merece ser probado.

Celebro el regreso de los comensales a los restaurantes, pero este debe ser paulatino, mientras aprendemos a convivir con las medidas de bioseguridad, un país como Colombia no aguantaría una cuarentena más, está en nosotros cocinar el buen regreso.