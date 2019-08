La ministra Gutiérrez y los indígenas

none

Tomarse en serio la diversidad y el multiculturalismo es una decisión política que pone en el centro la reparación de los indígenas y comunidades como los afrodescendientes. En el caso del Cauca, por ejemplo, se debe reconocer que la solución a la violencia no es la militarización de los territorios, como lo ha expuesto el CRIC.

La ministra le respondió a la periodista que a ella le apasiona el trabajo con los pueblos indígenas, pues tiene “que ver con la riqueza étnica del país y con la entraña social y cultural de Colombia, con la cual yo me identifico”. Este tipo de respuestas hacen parte de una visión sobre la diversidad panda, que no se toma en serio la responsabilidad y la justicia que se deben implementar para reparar a los pueblos indígenas del genocidio que han sufrido. El Gobierno debería pasar de una visión sobre la “riqueza étnica y cultural” a un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas.

De hecho, los territorios ancestrales son la categoría de protección jurídica según la cual, a pesar de que la titularidad sobre estos territorios no ha sido reconocida por el Estado, sí hacen parte de la propiedad de los pueblos indígenas. Por tanto, los títulos que existen sobre los territorios ancestrales son una manifestación de la construcción de un Estado colonial que les negó a los pueblos su derecho a la propiedad. Y para resolver esta tensión es necesario tener una visión histórica de larga duración, que se pregunte de dónde vienen los títulos que ahora se vuelven a usar para negar a los pueblos indígenas lo que es de ellos.