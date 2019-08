none

Pero los Uribe no estaban tranquilos y este fue uno de los primeros casos en que los intereses de los paramilitares y de los Uribe parecieron alienarse por arte de magia.

La situación se recrudeció rápidamente luego de persistentes conflictos con los trabajadores por el no pago de obligaciones laborales y muchos intentos por acabar con el sindicato al que acusaban de simpatizar con la guerrilla.

Más de 150 trabajadores se dedicaban día y noche a cortar caña, sacar guarapo y panela. Antonio Morales, uno de los trabajadores de la época dorada del Ingenio Panelero La Mundial, recuerda que aquello era un gran emporio económico, envidiado en toda la región debido a la cantidad de empleo y riqueza que se generaba. “Pero los trabajadores vivíamos en unas condiciones lamentables. No había turnos, la comida no era buena y se abusaba mucho”, dice. (Ver Solo quedan los recuerdos ).

El senador Uribe, para justificar su no presencia en la hacienda Guacharacas, que es lo que establece su relación y la de su hermano con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, en el minuto 3:30 de la entrevista establece: “Dejé de ir a esa región desde el año 79, cuando le entregué a un sindicato controlado por las Farc una tierra de caña, La Mundial San Cipriano, que era en ese momento la mejor estancia panelera de Antioquia; el avalúo de las deudas laborales ascendía a $6 millones y la finca valía más de $20 millones. Preferí entregársela a un sindicato controlado por las Farc para no tener más problemas en esa región”. (Oír Audio ).