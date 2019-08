Las vidas del presidente Alfonso López Michelsen y de su esposa, Cecilia Caballero, fueron paralelas desde el comienzo. Ambos nacieron en el mismo año (1913) y prácticamente comenzaron a crecer con un augurio de que iban a ser pareja. “Cecilia estaba destinada a casarse conmigo, y cuando yo me levantaba alguna novia me hacían una feroz oposición en mi casa. Me acuerdo de una niña cubana con quien yo salía cuando tenía 16 o 17 años y vivíamos en París. Me la montaron, como dicen ahora los jóvenes: que la negrita esa, que la cubana esa, que no me traiga a la casa a esa muchacha tan ordinaria”, relató el presidente a Enrique Santos Calderón. Por eso un día resolvió proponerle matrimonio a la Niña Ceci y ahí comenzaron su vida en común.

Ella fue su eterna compañera en más de 60 años: en México, en las correrías del MRL, en la Gobernación del Cesar, en la Presidencia y en un sinnúmero de campañas políticas por todo el país. Ya pocos meses antes de fallecer, el presidente me confesó: “Yo no me puedo morir primero que Cecilia porque ¿quién cuidará de ella?”. Sin embargo, él se fue primero y ella le sobrevivió 12 años, hasta llegar a los 106.

Muchas fueron las historias que vivió esa pareja inolvidable y querida. En sus años juveniles el presidente López también tuvo una amistad o noviazgo con una chilena, Olaya Errázuriz Echenique, quien luego se casaría con el político Radomiro Tomic, candidato presidencial en su país, fallida aspiración frente a Salvador Allende.

Pues la señora Olaya y la Niña Ceci tenían un parecido físico tan grande que en una ocasión en Caracas, cuando la posesión de Herrera Campins, la señora López fue en el hotel a pedir la llave de su habitación y le entregaron la de los Tomic, creyendo que se trataba de Olaya.

Se parecían, sí, pero no eran iguales porque Colombia conoció la bondad, la dulzura y el don de gente de la Niña Ceci, que llegó a ser primera dama siendo Caballero.