La noche es más oscura cuando cerramos los ojos: análisis sobre posible recesión mundial

Sin embargo, cuando a los datos de la economía americana nos atenemos, observamos un crecimiento aún fuerte, en el primer semestre de 2,6% anual, todavía por encima de su crecimiento potencial. Un mercado laboral con creación mensual de empleo en lo corridodel año de 165 mil en promedio, 106 meses consecutivos creando puestos de trabajo y una tasa de desempleo de 3,7% a julio, entre otros indicadores. Si bien si se espera una desaceleración de la economía, la media de analistas le apuesta a un crecimiento de 2,3% en 2019 y 1,8% en 2020, lo que llevaría a esta economía a crecer en torno a su potencial (1,9%), lo que llamamos los economistas un aterrizaje suave. Ahora bien, si los Estados Unidos no entran en recesión, quizás el ciclo global también sea más moderado de lo que hoy descuentan analistas. Lo más relevante en los próximos meses es que desescalen las tensiones comerciales que podrían ser las causantes de que esa recesión que aún no se evidencia en números se convierta en una profecía auto cumplida.