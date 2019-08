La nulidad del contrato Ruta del Sol

none

De acuerdo con lo establecido en el inciso 1 del parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, la Procuraduría solicitó al Tribunal que se condenara al concesionario Odebrecht-Grupo Aval al pago de la cláusula penal equivalente al 5 % del valor del contrato, pero no aparece detallada dicha condena en el laudo. Si se omitió este 5 % el concesionario nos saldría a deber. Esta novela sigue, a pesar de que quieran terminarla precipitadamente.