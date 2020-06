La orden de detención a Aníbal Gaviria

Esta nota la envío porque se me hace extraño que en Medellín, la segunda ciudad más importante del país, no se haya encontrado un juez de garantías para este caso.

La orden de captura procede en forma excepcional cuando no se encuentre un juez que pueda ordenarla, y “para que la captura ordenada mantenga su excepcionalidad, el fiscal debe mostrar todo lo que hizo para encontrar fácticamente un juez de control de garantías y las circunstancias que impidieron que lo encontrara”, es decir, “cuando (….) no se encuentre (…) un juez que pueda ordenarla”, expresión que se declaró exequible en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de garantías ambulante”, tal como lo resolvió la H. Corte Constitucional en la sentencia # C-185 de 2008, al estudiar el inciso primero del art. 300 del Código de Procedimiento Penal.