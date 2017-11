La paz

De Curití, Santander, me escribe mi amiga Judit Rueda para contarme una experiencia gramatical:

«Me puse a ver el Debate para la Paz y me encontré con un señor gazapote. Un representante, cuyo nombre no recuerdo, al notar que muchos de los debatientes trataban a la presidenta, doña Lina Barrera, en femenino, se puso a dar una clase de gramática en la que exigía que le dijeran “presidente”, llevaba la hojita del profesor ese que tú ya sabes quién es y que habla de que los verbos ser terminan en ente, etc. Al final dijo que el idioma cambia y que no hay que maltratarlo. Luego comenzó el rifirrafe de los que le decían presidenta y los que le decían “señora presidente” y hubo quien le dijera “señor presidente”; éste le cambió el sexo a la señora presidenta. Es evidente que el representante que dictó la cátedra mantiene el papelito en el bolsillo para alegar adonde llega. ¡Qué pereza!».

A ese bodrio, al que se refiere mi amiga Judit, le conozco dos presentaciones, según época de aparición y tecnología a aplicada. La primera que conocí correspondió a la época de los correos electrónicos y la otra a la novedosa guasap; cada una de ellas con los adelantos tecnológicos del momento: la primera un sencillo mensaje electrónico y un vídeo con profa a bordo, la segunda. Puede haber versiones en las tecnologías que yo no uso. Empieza «desenseñando» que las profesiones y cargos no tienen femenino.

Me admira el cariño con que mis amigos me mandan esa barabaridad y me da pesar cuando les digo que sirven más unas tenazas de cebo para sacar un ánima del Purgatorio. Lo único que vale la pena en la versión del vídeo es cuando critica el tal «lenguaje incluyente».

Les dejo esta nota del Diccionario: «Los adjetivos suelen sustantivarse, y algunos se han lexicalizado como sustantivos y han generado, a veces, una forma femenina en -nta. Dirigente, dependiente, dependienta».

Les dejo también un concepto que he repetido mucho en esta columna. La jurisprudencia gramatical existe, si usted quiere decir «estudianta» o «adolescenta», hágalo y hágales propaganda, algún día las verá en el Diccionario.

