La paz sigue siendo el foco

Colombia ha afrontado uno de los conflictos armados internos más largos de los que el mundo tenga registro. 85.000 personas desaparecidas, 220.000 muertos, casi nueve millones de víctimas es el saldo tortuoso que llevamos a cuestas. Con la emergencia sanitaria muchos sectores y actividades se detuvieron, pero la violencia no lo hizo. En lo corrido de este año ya van más de 100 líderes sociales asesinados. Expreso mi solidaridad a sus familias y comunidades.

La pandemia ha hecho aún más evidente que somos una comunidad interdependiente; del cuidado de cada uno depende el cuidado de todos. Así sucede también con la construcción de paz; no depende de los otros, depende de nosotros y si la alcanzamos todos la disfrutamos. Cada mujer y cada hombre cuentan para la paz. El compromiso es con la vida.

La paz está en cada uno de nosotros y se expresa en nuestra relación con el otro, con la comunidad y con la naturaleza. Sin embargo, las condiciones del contexto son determinantes para alcanzar la vivencia de la paz. La comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia está comprometida con la reconstrucción del tejido social y el desarrollo de los territorios para alcanzar la paz. El propósito superior de la Universidad es la formación de ciudadanía en un marco de gestión del conocimiento. Allí se enmarca nuestra estrategia para contribuir al logro de la paz. Formamos jóvenes que ejerzan plena y éticamente su ciudadanía y que sean líderes comprometidos con la transformación cultural y con sus comunidades.

Las artes, las ciencias humanas y sociales, las ciencias exactas, la tecnología y la innovación son fundamentales en la reconstrucción del tejido social. Por esto la Universidad Nacional de Colombia ha conformado la Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz – Red Paz. La Red articula diversas iniciativas de la comunidad universitaria que generan un ambiente para tejer la paz, impulsando la reconciliación del país y la implementación de los acuerdos. Hoy cuenta con más de 120 investigadores de todas las áreas del conocimiento que coordinan proyectos para empoderar a las comunidades para que estas puedan mejorar su entorno desde sus potencialidades superando los factores de violencia en las regiones.

Otro propósito en el que trabaja la Red es fortalecer el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No repetición. En 2019 establecimos convenios con este sistema en el marco de los cuales se ha acompañado la formación a más de 1200 funcionarios. Durante el 2020-1 se hizo una cátedra sobre el significado, el sentido y valor de la verdad. En el 2020-2 se hará una cátedra sobre el flagelo de la desaparición forzada. En estas cátedras participan estudiantes, funcionarios y líderes sociales. En coherencia con su compromiso en la implementación de los acuerdos, la Universidad se encuentra también en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ayudando al proceso de retorno de los excombatientes a la vida civil.

La Universidad ha desarrollado diálogos en los territorios con los diferentes actores para construir proyectos que benefician a las comunidades y que vienen siendo adoptados por los gobernantes. Ya se han realizado encuentros en siete de nuestras nueve sedes y en regiones como el Catatumbo, el Putumayo, el Norte y el Sur del Pacífico.

Todos los esfuerzos de nuestra comunidad, en formación e investigación y en el trabajo con las comunidades, están marcados por el propósito de trasladar la paz de los escritorios a los territorios, sembrarla en los jóvenes y en las regiones del país.

Es claro que la emergencia que hoy vivimos demanda de muchas acciones y atenciones urgentes, sin embargo hay que preguntarnos en qué país queremos vivir cuando la pandemia se acabe. Si no queremos seguir viviendo en guerra no se pueden dejar de lado tareas tan importantes como la reconciliación. Así como no podemos dejar de actuar frente a la pandemia, no podemos abandonar como sociedad la tarea de la búsqueda de la paz; el resultado en ambas áreas dependerá del esfuerzo colectivo y de la consciencia y la responsabilidad con que cada uno se asuma como parte de este propósito común de sobrevivir y de lograr un mejor vivir en comunidad.

@DollyMontoyaUN

* Rectora, Universidad Nacional de Colombia.