La perdición de la historia

Confieso que se me crispan los pelos del cuerpo aterrorizado por las implicaciones que tendrá está tergiversación de la memoria en la formación de las generaciones venideras. No es de extrañar que lo que escriban los ganaderos sea la historia del conflicto que se divulgaría y enseñaría en los colegios. Es, francamente, asustador que el dominio llegue hasta imponer el pensamiento colectivo, una nueva modalidad de thriller, donde el terror lo causa la impotencia masiva en un país supeditado a los espantos dueños del poder.

Tuve el honor de ser invitado a dictar una conferencia sobre la “fabula teatral” en el laboratorio de dramaturgia histórica. Debo decir que, con agrado, me esforcé por aportar lo mejor de mi saber al respecto, más como en las buenas academias, en las dos sesiones terminé aprendiendo de la “ficstoria” que es un novedoso concepto desarrollado en su laboratorio de dramaturgia, que destaca la ficción como revaloración de la verdad histórica; más emocionante me resultó reconocer el compromiso ético de esos iniciados dramaturgos por cultivar los recuerdos que nos sustentan como nación, entusiastas testigos del pasado que requerimos como acervo en el que reconoceremos el origen y seguramente el futuro del espíritu colectivo que nos define como colombianos.

En el centro comercial Los Ángeles, sobre la céntrica calle 19 de Bogotá, actores y directores de trayectoria adquirieron locales que adecuaron como salas de teatro, de suerte que un viernes, con todos los teatros funcionando el sitio se vuelve la galería de las artes dramáticas. Allí, el maestro, dramaturgo y director Camilo Ramírez fundó el teatro Vargas Tejada, honrando la memoria del poeta y dramaturgo republicano, autor de “Las Convulsiones”, primera comedia colombiana. Es un proyecto de autogestión, experimental tanto en lo creativo como en lo organizativo, de esos que no caben en la noción de emprendimiento de la economía naranja que impuso el presidente Iván Duque, porque no les interesa la especulación financiera de los préstamos de Bancoldex, ni los acogen las bolsas de proyectos de la Cámara de Comercio porque su modo productivo usa economías solidarias primitivas como el trueque, el mutualismo empírico, los pactos colaboracionistas. En sus, ya casi, 10 años de existencia el grupo de planta ha producido importantes obras de teatro histórico que es si se especialidad: Las Convulsiones, Caldas, Yuma entre otras cuyo valor trasciende lo meramente estético, porque la juiciosa recreación de personajes y sucesos de nuestro pasado constituyen un aporte indispensable a la verdad histórica, al que asusten, los martes en la noche, estudiantes y egresados de facultades de arte.