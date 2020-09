La pinche culpa (o una reflexión sobre el acoso sexual)

“Cuando encontré mi nombre y leí de qué se me denunciaba, comencé a escuchar un zumbido ensanchándose adentro de mi cabeza (…) era el sonido de la vergüenza. La pinche vergüenza que no había tenido (…) en una de las tantas borracheras que acostumbraba a organizar en mi departamento, le aflojé la correa a mi macho alfa y manoseé a quien llamaré C, para respetar su anonimato. ¿La toqueteé por un complejo de superioridad? ¿O fue por creer que tenía el derecho de hacerlo? Seguro que fue eso y capas más profundas (…) entendía, al recordar aquella noche, que acosé a C, que mi persona me provocaba asco. Me di tanta lástima”.

Esto publicó en días pasados, en su texto “Yo, macho”, Alejandro Almazán, periodista y libretista mexicano, quien fue denunciado el año pasado por acoso por tres mujeres en medio de la revolución del Me Too.