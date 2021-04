La política como amor eficaz en “Fratelli Tutti”

La política como expresión de amistad social y de un amor eficaz en procura del bien común, sin fronteras, es uno de los novedosos temas que trata el Papa Francisco en el capítulo quinto de su encíclica Fratelli Tutti.

Llega a esta cumbre conceptual después de haber hablado de las sombras de un mundo cerrado (capitulo primero), del prójimo sin fronteras (capítulo segundo), de la necesidad de pensar y gestar un mundo abierto (capítulo tercero), de un corazón abierto al mundo entero (capítulo cuarto). Luego seguirán: diálogo y amistad social (capitulo sexto), caminos de reencuentro (capitulo séptimo), para concluir con las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo (capítulo octavo).

El papa se afinca firmemente en la constatación del individualismo excluyente y de las políticas económicas depredadoras para llegar a la formulación de la necesidad y posibilidad de la política como amor eficaz: “Reconocer a cada ser humano un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entre en “el campo de la más amplia caridad, la caridad política” (180).

“Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista: “La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une”…. “La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes” (182).

En el párrafo siguiente la afirmación es contundente: “El amor social es una “fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos” (183). Imposible no traer aquí a colación las explicaciones y motivaciones del Padre Camilo Torres quien ya en 1965, año de culminación del Concilio Vaticano II, y a pocos años de la reunión de sacerdotes en Golconda (1968), en los albores de la teología de la liberación, planteó un ejercicio de la política, por parte de los creyentes cristianos, en términos de amor eficaz.

Francois Houtart, recientemente fallecido con más de 90 años, en 2016, con ocasión de los 50 años de la muerte de Camilo en las filas guerrilleras, sostuvo que si Camilo viviera su postura como sociólogo y como sacerdote no sería por las armas sino por procesos políticos transformadores con protagonismo social y popular (Camilo Torres y el Amor eficaz, Quito, 2016). Recuerdo que por esos tiempos de Camilo se decía “un cristiano no revolucionario es como un león vegetariano”. Al presente se puede decir lo propio asumiendo que hoy lo revolucionario es hacer la paz, no la guerra.

“Es caridad, prosigue el Papa Francisco, acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento…” (186). “El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente “el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias…” (188).

En un país donde tantos millones dicen ser católicos y seguir las enseñanzas del Papa de Roma, la encíclica Fratelli Tutti no puede pasar desapercibida. Qué diferente sería la vida, la política, el gobierno, el país todo, si tales enseñanzas fueran tomadas mínimamente en cuenta. Para continuar y ampliar, con inspiración laica, este esfuerzo por construir un mundo más humano, más fraterno y solidario, puede ser útil la lectura de Ética de la hospitalidad del autor bilbaíno Daniel Innerarity, Península, 2008.

