La pregunta de Simeone

¿Para que juegue en un equipo normal, a quién prefieres, a Messi o a Ronaldo? Es la pregunta que le hace Simeone al Mono Burgos, su amigo y asistente en el Atlético de Madrid, en el audio que se filtró a la prensa con el análisis, por cierto pausado, detallado y correcto que hizo el Cholo sobre la derrota de Argentina ante Croacia.

Ojo, porque la pregunta no es la de siempre. No se trata de saber quién es mejor entre los dos, que es la eterna discusión en los pasillos futboleros. Total, lo hecho por los dos en sus equipos lo han logrado gracias, en parte, a la buena calidad de los compañeros con los que cuentan. Pero en la selección, con equipos normales, como dice Simeone, la cosa cambia.

A la luz de los resultados, Ronaldo ganaría en ese pleito, pues ya levantó con su Portugal la pasada edición de la Eurocopa de naciones, mientras que Messi no ha ganado nada con el equipo de mayores. Eso sí, llegó a tres finales de Copa América y un Mundial, lo que tampoco es poca cosa.

Pero se trata de ir más allá. Primero, porque el equipo que tuvo Messi hasta la Copa América de Estados Unidos es cualquier cosa menos normal. Agüero, Di María, Mascherano e Higuaín están por encima de la media.

Mientras tanto los compañeros habituales de Cristiano son laboriosos gregarios con menos pergaminos individuales y más rocosos. Eso lo entendió Fernando Santos cuando llegó después de dirigir a Grecia y decidió armar un equipo que le sirviera a Ronaldo y no al revés. Lo lograron con creces.

Ahora, en el supuesto en que algún técnico de la albiceleste tuviera la varita que tuvo Santos en Portugal para construir un colectivo alrededor de Messi, las cosas no creo que fueran muy distintas. El liderazgo del argentino únicamente se cierne, y no es poco, al que pueda ejercer con la pelota, insuficiente. Es evidente que en las concentraciones, en el camerino y en la cancha, cuando no está de acuerdo con una decisión técnica, la influencia de ‘La Pulga’ es, cuando las cosas van mal, negativa. Ronaldo, en cambio, confía ciegamente en lo que su entrenador y sus jugadores puedan hacer; él se dedica a lo suyo, jugar al fútbol.

Lo otro es cuestión de actitud. Tanto en el Barcelona, donde se disimula más, como en la selección, si Messi no está contento comienza a caminar la cancha, su molestia es evidente y no ayuda en nada. En cambio Ronaldo podrá ser narciso y caprichoso pero su actitud nunca se puede poner en duda. Eso puede cambiar todo en un equipo normal.

Aquí es cuando se unen las dos discusiones. Dicen que Messi es mejor porque su talento es natural, mientras que Ronaldo ha tenido que poner de su parte. Lo que responde a la pregunta de quién es mejor en favor de Messi, puede dar la respuesta de quién es mejor para un equipo normal como las selecciones que integran, en favor de Ronaldo.