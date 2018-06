La pregunta sobre el orgullo LGBT+

Una pregunta recurrente con respecto a la celebración del orgullo LGBT+ es, precisamente, por qué “orgullo”. Algunas personas me han cuestionado la necesidad de salir a las calles, marchar y, por usar algunas de las expresiones que he oído, “mostrarse o pavonearse”. Si la vida íntima es algo tan privado, me dicen, ¿por qué no dejar la marcha del orgullo gay como una simple protesta pública en vez de asumirla también como una demostración y celebración de la diversidad de intimidades?

La razón es que “no hay nada más público que la vida privada”, como bien escriben Berlant y Warner en su artículo “Sexo en público”. Aunque tener sexo en público se considera fuera de lugar y en muchos casos ilegal, eso no significa que la intimidad no esté siempre públicamente mediada. Hay un conjunto de prácticas y relaciones sociales que tienen que ver con la nacionalidad, el Estado, las leyes, la medicina, la cultura, la educación, entre muchas otras, que van construyendo una idea de lo que es la intimidad correcta. Públicamente se nos dice todo el tiempo cómo debemos ser en privado.

Es más, una conversación recurrente de la vida pública incluye el control indagador sobre la privada. La vida cotidiana está llena de preguntas y referencias a la intimidad: los registros del Estado siempre incluyen la casilla sobre el estado civil; para recibir una pensión o algún otro beneficio se indaga si uno comparte techo, mesa y lecho; los médicos preguntan si uno planifica y por qué lo hace o no lo hace; los amigos preguntan para cuándo el siguiente bebé o, más explícitamente, si uno “está encargando”, y así. Si hay algo común de la vida privada es su indiscutible publicidad.

Cuando Álvaro Uribe grabó el infortunado video dirigido a los “no heterosexuales” habló del “respeto a la intimidad”. Si el nuevo gobierno quiere “respetar” la intimidad debe entender que ésta sólo existe si lo que la rodea se hace público y se trata con dignidad también en este espacio. El día del orgullo LGBT+ celebra la diversidad que permite pensar intimidades distintas. Mientras no entendamos que no hay nada más público que la vida íntima será imposible avanzar en un mundo que no hiera y lastime arbitrariamente a una gran parte de su población.