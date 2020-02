La protesta estudiantil, un derecho colectivo

No basta con organizar el día laboral para que las marchas no nos afecten: salir antes del trabajo, cambiar la ruta o trabajar desde la casa. Hay que entender que la crisis en el sector educativo es una crisis que nos toca a todos. Empezando por los recursos que se pierden debido a la corrupción o el mal diseño de políticas públicas, hasta el costo social que implica el no tener profesionales competentes.

Ahora bien, no se le puede exigir a los estudiantes que no bloqueen el tráfico como consecuencia de su movilización, pues la protesta social rompe las dinámicas cotidianas y es una exigencia pública ante las autoridades. Cuestionar el derecho a la protesta social es una amenaza a la democracia y un desconocimiento de la forma en que se han adquirido muchas de las libertades que hoy son cotidianas.

Por eso resulta importante entender la protesta como una acción táctica en el marco de una estrategia más contundente. En otras palabras, comprender que el objetivo de la protesta no es llegar a la Plaza de Bolívar sin vidrios rotos o bloquear el tráfico de la capital, sino reconocer el momento histórico que vive el país y el lugar que ocupa el movimiento estudiantil en esta coyuntura. Trazar este horizonte estratégico no es fácil, pues requiere de amplios consensos entre los distintos sectores universitarios que están llamando a una nueva movilización para el próximo jueves 10 de octubre.