La reconciliación de Luis Eladio Pérez con las Farc

none

Cambiando de tema, un departamento como el Chocó merece tener personas idóneas que rijan su destino y le permitan salir adelante. No sería nada bueno para su futuro que llegase a quedar una vez más en manos de un personaje nefasto como Patrocinio Sánchez y su grupo político.

Este ejemplo nos debe servir a los colombianos para mirar la paz como una oportunidad de construir un nuevo futuro entre todos, derrotando los odios y las venganzas que se pudieron albergar en nuestras mentes tras ser testigos de los hechos violentos cometidos por una fuerzas irregulares, ante la mirada indiferente de un Estado paquidérmico que no supo actuar a tiempo para evitar que el país llegara ser considerado como un peligro para Suramérica por la violencia armada que comenzó a traspasar la frontera para refugiarse en territorio vecino.

Además de lo anterior, servir como ejemplo de perdón y reconciliación en un departamento como Nariño —que está lejos de superar la violencia de un conflicto armado que se reacomoda a nuevas circunstancias, con nuevos actores y también con miembros que reinciden en el delito para continuar en negocios ilegales como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, minería ilegal, etc.— no es fácil.

Es de entender que luego de soportar una situación como esta en medio de los malos tratos de una guerrilla no se quiera perdonar. Sin embargo, Luis Eladio Pérez lo hace, hecho que desde mi punto de vista no solo es digno de aplaudir, sino de admirar.

Tener que soportar un secuestro en un extenso período de tiempo no es algo de poca monta, sobre todo en casos como el de Luis Eladio Pérez quien debió regresar a reconstruir no solo su vida personal, sino además el lazo familiar roto como consecuencia de su largo cautiverio.