La revolución del reporte financiero: una necesidad

De acuerdo con el más reciente estudio hecho por EY en Latinoamérica, más del 59% de los líderes financieros de las empresas están tomando decisiones con base en reportes financieros cada vez más complejos. Esto se debe a que la información financiera, como consecuencia de la cantidad de datos existentes, se ha vuelto más compleja. A eso hay que sumarle los asuntos de cumplimiento como pago y presentaciones de declaraciones tributarias y envío de certificaciones a entidades de vigilancia y control. Con una realidad de negocios globalizada, es necesario que los líderes de las organizaciones se detengan e inviertan parte de su valioso tiempo en analizar por qué deben re-estructurar la función financiera de sus empresas. Recordemos que si las finanzas funcionan bien, los negocios funcionarán bien.

Con una realidad y necesidad de globalización de los mercados, los desafíos que están enfrentando las compañías son innumerables. Si la globalización conlleva el movimiento de capitales con otras empresas en otros países y con ello el movimiento de transacciones realizadas por personas de esos países, la realidad es que todo ello termina en un reporte financiero. Antes de que lleguen al reporte financiero, es necesario analizar el impacto de dichas transacciones antes de tomar una decisión. Por ello, los líderes de las finanzas de las compañías, debería analizar – holísticamente – no solo el impacto financiero sino en cómo les afectará en sus procesos dichas transacciones. Sé que la velocidad no es amiga de la calidad y por ello no todas las decisiones se podrán tomar con este nivel de profundidad; sin embargo, este sería el deber ser. Para lograrlo es necesario que los líderes de la organización analicen profundamente la necesidad de hacer una planeación estratégica en lo financiero y con ello ejecutar un plan de modernización de cara a tomar decisiones controladas y con alto impacto predictivo para el reporte financiero.

Es mucha la discusión acerca de la validez de la renovación estratégica de las empresas. Estoy convencido que compañía que no lo haga y que no incluya en esta renovación un alto componente de espíritu emprendedor al interior de las organizaciones (emprendimiento corporativo) así como un espíritu creativo e innovador, es una compañía destinada al fracaso. Y, si esto es así, entonces con mucha más razón antes de iniciar esta renovación estrategia es importante analizar con qué recursos cuenta la organización. Estos recursos no son solo de personas sino también los recursos financieros, pues si no se cuenta con las habilidades necesarias al interior de las organizaciones lo más seguro que habría que hacer sería: 1. Contratar a profesionales idóneos, 2. Tercerizar el proceso, o 3. Capacitar al personal existente o incluso una combinación de estas tres opciones. Cualquiera de las decisiones que se tome, implicará una inversión financiera. Es decir que cualquiera que sea la decisión estratégica de la compañía, el componente financiero siempre será estratégico y fundamental.

Así las cosas, las empresas latinoamericanas deberían estar pensando en soluciones de fondo a sus asuntos de largo plazo. Sin duda una solución es la revisión de su planeación estratégica (Renovación estratégica) en la que desde ya debería analizar el por qué es necesario hacer una diversificación de sus productos o servicios, buscar nuevos mercados menos competidos y ser innovador y creativos poniéndose en los zapatos de sus clientes y consumidores de sus productos o servicios. Para ello es necesario que se haga una inversión importante no solo en los recursos tecnológicos sino en el análisis profundo de las políticas financieras de las compañías y determinan si ellas realmente son estratégicas para esa renovación estratégica. Más allá de los reportes financieros, entonces en lo que hay que invertir es en tener claro y en un tablero de control las bases de los principales indicadores claves de gestión, es decir analizar la causa raíz o la fuente de esos indicadores.